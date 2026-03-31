Житель Самарской области подыскивал автомобиль, но нарвался на мошенников и лишился 2 млн рублей

В Самарской области в полицию обратился 52‑летний житель Елховского района, пострадавший от действий мошенников, передает ГУ МВД по региону.

Мужчина рассказал, что давно мечтал приобрести автомобиль и, увидев рекламу сайта по продаже иномарок, решил осуществить свою мечту. Он перешел по ссылке, нашел вариант, устраивавший его по описанию и цене. Продавец заверил, что проблем с покупкой не возникнет, если перечислить аванс на расчетный счет, указанный в договоре. При этом, для достоверности, он прислал фото автомобиля с разных ракурсов.

По указанию так называемого "менеджера" мужчина получил на электронную почту договор. Не вчитавшись в его содержание, он перевел на указанный счет аванс. После этого "продавец" некоторое время под разными предлогами (налоги, растаможка, ремонт) просил селянина перечислять ему деньги. Получив свыше 2 млн рублей злоумышленник перестал выходить на связь — не отвечал на сообщения и звонки, а сайт, где была размещена реклама, оказался заблокирован.

На основании заявления потерпевшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск лиц, причастных к хищению денежных средств.