Начало апреля в Самарской области будет дождливым

В Приволжском УГМС сообщили, что в ближайшие дни в Самарской области ожидается дождливая, но теплая погода.
"В предстоящие сутки еще сохранится сухая и солнечная погода, но с середины недели ситуация начнет меняться. Под влиянием южного циклонического вихря ожидается натекание облачности, в большинстве районов пройдут дожди различной интенсивности с порывистым ветром, возможно с грозами. Температурный фон по-прежнему останется выше своей климатической нормы", — рассказали синоптики.
Во вторник, 31 марта, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха +18…+20.
В среду, 1 апреля, в регионе сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, днем +15…+20 °C.
2 числа в Самарской области прогнозируется облачность и дожди. Ветер юго-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 °C, днем столбик термометра поднимется до +12…+17 °C.
В пятницу, 3 апреля, в регионе по-прежнему будет облачно и дождливо. Ветер юго-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха в ночные часы +3…+8 °C, в дневные +13…+18 °C.
Осадки ожидаются и в субботу, 4 числа. По данным синоптиков, в Самарской области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °C, днем воздух прогреется до +12…+17 °C.
