Специалист объяснила, почему в этом году в Самаре так рано появился тополиный пух

Жители города обратили внимание, что в этом году рано начал летать тополиный пух. О причинах преждевременного цветения тополей и о том, чем обусловлено это явление, рассказала начальник отдела дендрологии Ботанического сада Самарского университета им. Королева Татьяна Жавкина.

По словам Татьяны Жавкиной, в последние несколько лет действительно наблюдается более раннее цветение и плодоношение тополей. Вызвано это явление ранними веснами и теплыми погодными условиями.

"Созревание семян началось на две-три недели раньше срока. По очереди цветет все видовое многообразие: отцвел тополь белый, на очереди - тополь черный, бальзамический, различные гибридные сорта. Тополь - двудомное растение, пылят только женские экземпляры", - уточнила начальник отдела дендрологии Ботанического сада Самарского университета им. Королева.

По прогнозам специалиста, пух будет летать по городу еще около недели. Однако все зависит от погоды.

"Сухая и жаркая погода ускоряет плодоношение, открывается все больше коробочек. При температуре около 20°C и ниже и при более высокой влажности количество пуха сократится, деревья отцветут быстрее", - добавила она.

Татьяна Жавкина отметила, что раннее цветение тополей наблюдается в последние несколько лет. Причина - постепенное потепление климата. Также она подчеркнула: тополиный пух не является причиной аллергии, а сами деревья очень полезны для города и очищают воздух за счет фитонцидов. Особенно полезны, по словам специалиста, бальзамические тополя.

"Сам пух практически не вызывает аллергическую реакцию, так как его основной компонент - целлюлоза, которая не содержит белковых структур, выступающих аллергенами. Он может вызвать лишь раздражение слизистых. Но при этом он очень полезен, поскольку служит сорбентом пыли, аллергенных зерен, пыльцы растений. Также он адсорбирует техническую пыль, выхлопные газы, сажу и все, что находится в воздухе. Если цветут другие деревья, например, береза, пух сорбирует ее пыльцу. Другой вопрос в том, что он продолжает летать, поскольку на улице сухо и жарко. При дождливой погоде пух, выполнив свою сорбирующую функцию, был бы прибит дождем и все ушло бы в почву", - заключила она.