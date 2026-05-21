Специалист объяснила, почему в этом году в Самаре так рано появился тополиный пух

Жители города обратили внимание, что в этом году рано начал летать тополиный пух. О причинах преждевременного цветения тополей и о том, чем обусловлено это явление, рассказала начальник отдела дендрологии Ботанического сада Самарского университета им. Королева Татьяна Жавкина.
По словам Татьяны Жавкиной, в последние несколько лет действительно наблюдается более раннее цветение и плодоношение тополей. Вызвано это явление ранними веснами и теплыми погодными условиями.
"Созревание семян началось на две-три недели раньше срока. По очереди цветет все видовое многообразие: отцвел тополь белый, на очереди - тополь черный, бальзамический, различные гибридные сорта. Тополь - двудомное растение, пылят только женские экземпляры", - уточнила начальник отдела дендрологии Ботанического сада Самарского университета им. Королева.
По прогнозам специалиста, пух будет летать по городу еще около недели. Однако все зависит от погоды.
"Сухая и жаркая погода ускоряет плодоношение, открывается все больше коробочек. При температуре около 20°C и ниже и при более высокой влажности количество пуха сократится, деревья отцветут быстрее", - добавила она.
Татьяна Жавкина отметила, что раннее цветение тополей наблюдается в последние несколько лет. Причина - постепенное потепление климата. Также она подчеркнула: тополиный пух не является причиной аллергии, а сами деревья очень полезны для города и очищают воздух за счет фитонцидов. Особенно полезны, по словам специалиста, бальзамические тополя.
"Сам пух практически не вызывает аллергическую реакцию, так как его основной компонент - целлюлоза, которая не содержит белковых структур, выступающих аллергенами. Он может вызвать лишь раздражение слизистых. Но при этом он очень полезен, поскольку служит сорбентом пыли, аллергенных зерен, пыльцы растений. Также он адсорбирует техническую пыль, выхлопные газы, сажу и все, что находится в воздухе. Если цветут другие деревья, например, береза, пух сорбирует ее пыльцу. Другой вопрос в том, что он продолжает летать, поскольку на улице сухо и жарко. При дождливой погоде пух, выполнив свою сорбирующую функцию, был бы прибит дождем и все ушло бы в почву", - заключила она.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги