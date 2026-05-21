16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Белая ива из "Самарской Луки" борется за звание "Российское дерево года" Специалист объяснила, почему в этом году в Самаре так рано появился тополиный пух Из Самары стартовали авиарейсы в Петрозаводск Экс-ректор СГИК возглавила московский Колледж декоративно-прикладного искусства В Самаре возле Речного вокзала появится ярмарочный комплекс "под старину"

Общество

Специалист объяснила, почему в этом году в Самаре так рано появился тополиный пух

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жители города обратили внимание, что в этом году рано начал летать тополиный пух. О причинах преждевременного цветения тополей и о том, чем обусловлено это явление, рассказала начальник отдела дендрологии Ботанического сада Самарского университета им. Королева Татьяна Жавкина.

Фото: Александра Ламзина

По словам Татьяны Жавкиной, в последние несколько лет действительно наблюдается более раннее цветение и плодоношение тополей. Вызвано это явление ранними веснами и теплыми погодными условиями.

"Созревание семян началось на две-три недели раньше срока. По очереди цветет все видовое многообразие: отцвел тополь белый, на очереди - тополь черный, бальзамический, различные гибридные сорта. Тополь - двудомное растение, пылят только женские экземпляры", - уточнила начальник отдела дендрологии Ботанического сада Самарского университета им. Королева.

По прогнозам специалиста, пух будет летать по городу еще около недели. Однако все зависит от погоды.

"Сухая и жаркая погода ускоряет плодоношение, открывается все больше коробочек. При температуре около 20°C и ниже и при более высокой влажности количество пуха сократится, деревья отцветут быстрее", - добавила она.

Татьяна Жавкина отметила, что раннее цветение тополей наблюдается в последние несколько лет. Причина - постепенное потепление климата. Также она подчеркнула: тополиный пух не является причиной аллергии, а сами деревья очень полезны для города и очищают воздух за счет фитонцидов. Особенно полезны, по словам специалиста, бальзамические тополя.

"Сам пух практически не вызывает аллергическую реакцию, так как его основной компонент - целлюлоза, которая не содержит белковых структур, выступающих аллергенами. Он может вызвать лишь раздражение слизистых. Но при этом он очень полезен, поскольку служит сорбентом пыли, аллергенных зерен, пыльцы растений. Также он адсорбирует техническую пыль, выхлопные газы, сажу и все, что находится в воздухе. Если цветут другие деревья, например, береза, пух сорбирует ее пыльцу. Другой вопрос в том, что он продолжает летать, поскольку на улице сухо и жарко. При дождливой погоде пух, выполнив свою сорбирующую функцию, был бы прибит дождем и все ушло бы в почву", - заключила она.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 14 мая 2026 04:40 По Московскому шоссе хотят пустить трамваи

Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Фото на сайте

Над Волгой в День Победы прогремел праздничный салют

Над Волгой в День Победы прогремел праздничный салют

"Праздник со слезами на глазах": показываем как прошел парад Победы на 9 мая

"Праздник со слезами на глазах": показываем как прошел парад Победы на 9 мая

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31