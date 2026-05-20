В Самарской области введен запрет на посещение лесов

Минприроды Самарской области установило запрет на посещение 13 лесничеств региона с 21 мая по 26 мая, сообщает ведомство.

Ограничения коснутся Большеглушицкого, Волжского, Кинель-Черкасского, Кинельского, Клявлинского, Красноярского, Кошкинского, Нефтегорского, Ново-Буянского, Похвистневского, Ставропольского, Шенталинского и Сергиевского лесничеств. В министерстве уточняют, что данные меры приняты для предотвращения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций ввиду 4 и 5 класса пожарной опасности в лесах.

"Решение принято на фоне сохраняющегося в регионе высокого уровня пожарной опасности в лесах. Отмечу, что запрет введен в 13 лесничествах из 16: в Шигонском, Рачейском и Безенчукском лесничествах пока 3 класс пожарной опасности, поэтому жители могут посещать эти территории, но соблюдая при этом обязательные правила пожарной безопасности. Любое обращение с огнем в лесах не допускается", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов. — "Мы усиливаем патрулирование лесной охраны до 48 мобильных групп ежедневно, все лесопожарные станции находятся в боевой готовности".

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, в том числе за посещение лесов в период установленного ограничения пребывания, предусмотрена ответственность в виде штрафа:

на граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб.;

на должностных лиц — от 60 тыс. до 90 тыс. руб.;

на юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

С начала года уже произошло 7 лесных пожаров на общей площади свыше 24 гектаров, из которых на землях лесного фонда — 5 пожаров площадью 5,6 гектаров. Охрана лесов от пожаров ведется в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".