В Самарской области введен запрет на посещение лесов В Самаре ликвидируют захоронение битума на улице Стара-Загора МегаФон запустил в пилотном режиме систему контроля качества воздуха Нижнего Новгорода В Самаре выделили 43 млн рублей на расчистку свалок: адреса "Тольяттиазот" инициировал экологическую акцию по уборке берега Волги

Экология Общество

В Самарской области введен запрет на посещение лесов

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Минприроды Самарской области установило запрет на посещение 13 лесничеств региона с 21 мая по 26 мая, сообщает ведомство.

Ограничения коснутся Большеглушицкого, Волжского, Кинель-Черкасского, Кинельского, Клявлинского, Красноярского, Кошкинского, Нефтегорского, Ново-Буянского, Похвистневского, Ставропольского, Шенталинского и Сергиевского лесничеств. В министерстве уточняют, что данные меры приняты для предотвращения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций ввиду 4 и 5 класса пожарной опасности в лесах.

"Решение принято на фоне сохраняющегося в регионе высокого уровня пожарной опасности в лесах. Отмечу, что запрет введен в 13 лесничествах из 16: в Шигонском, Рачейском и Безенчукском лесничествах пока 3 класс пожарной опасности, поэтому жители могут посещать эти территории, но соблюдая при этом обязательные правила пожарной безопасности. Любое обращение с огнем в лесах не допускается", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов. — "Мы усиливаем патрулирование лесной охраны до 48 мобильных групп ежедневно, все лесопожарные станции находятся в боевой готовности".

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, в том числе за посещение лесов в период установленного ограничения пребывания, предусмотрена ответственность в виде штрафа:

на граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. руб.;

на должностных лиц — от 60 тыс. до 90 тыс. руб.;

на юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

С начала года уже произошло 7 лесных пожаров на общей площади свыше 24 гектаров, из которых на землях лесного фонда — 5 пожаров площадью 5,6 гектаров. Охрана лесов от пожаров ведется в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". 

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

