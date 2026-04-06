В Самарской области в 2026 г. появится 10 новых камер видеонаблюдения за лесом

В 2026 г. в Самарской области появится 10 новых камер видеонаблюдения за лесным фондом.

За лесами региона круглосуточно следит диспетчерская служба с помощью космомониторинга и 55 видеокамер с обзором 360°, которые автоматически фиксируют любое задымление. В этом году по нацпроекту "Экологическое благополучие" появится еще 10 камер, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.

При возгорании оператор передает данные ближайшей лесопожарной бригаде и координирует действия.

До начала сезона диспетчерская служба Минприроды Самарской области успешно прошла учения Рослесхоза по тактике реагирования на условный пожар, показав один из лучших результатов в России.