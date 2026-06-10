Тольяттинский производитель автокомпонентов повысил эффективность выпуска тросовых механизмов благодаря нацпроекту

ООО "Суммато" завершило активную фазу федерального проекта "Производительность труда", реализуемого в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". По итогам работы на пилотном потоке предприятию удалось на 11% увеличить выработку, сократить время протекания процессов на 7,5% и снизить объем незавершенного производства почти на 7%.
Предприятие расположено в Тольятти и специализируется на выпуске продукции для автомобильной и сельскохозяйственной промышленности, а также для производителей спецтехники и бытовой техники. В линейке компании — тросы управления коробкой переключения передач (КПП), тросы стояночного тормоза, тросы открывания капота и лючка бензобака. Ключевые заказчики — АО "АвтоВАЗ" и Горьковский автомобильный завод (ГАЗ).
Для участия в проекте был выбран пилотный поток "Тросовый механизм". Данный продукт обеспечивает 71,64% продаж предприятия с начала 2025 года, поэтому внедрение инструментов бережливого производства на этом направлении обладало наибольшим потенциалом экономического эффекта.
Рабочая группа компании совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) провела комплексный анализ производственного потока, идентифицировала "узкие места" и внедрила системные улучшения. Особое внимание было уделено этапам, характеризующимся избыточными перемещениями, простоями, рисками ошибок при подборе комплектующих и излишним объемом незавершенного производства.
Для каждого участка были подобраны практические решения: упорядочена подача материалов, улучшена визуальная идентификация, оптимизирована передача заготовок между операциями, внедрена система 5S на рабочих местах. Применение цветовой маркировки, канбан-досок и поворотных лотков позволило сделать процессы прозрачными для персонала и сократить потери без привлечения затрат на закупку нового оборудования.
"Мы осознанно выбрали самый проблемный продукт и не ошиблись. Совместно с экспертами РЦК обнаружили точки роста там, где ранее видели только неизбежные потери. Цветовая маркировка, канбан-доски, поворотный лоток — простые, но высокоэффективные решения. Теперь будем последовательно тиражировать этот опыт на другие участки", — отметил заместитель директора производства по инновационным проектам ООО "Суммато" Данила Сафонов
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что федеральный проект "Производительность труда" является одним из ключевых инструментов повышения качества жизни в регионе.
"Бережливое производство позволяет компаниям наращивать эффективность без значительных финансовых вливаний, используя внутренние резервы. Федеральный проект помогает предприятиям видеть возможности там, где их раньше не замечали. В настоящий момент 226 компаний региона повышают свою производительность в рамках данного проекта", — говорит врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Участие в федеральном проекте "Производительность труда" является бесплатным. Подробная информация на официальных сайтах — производительность.рф и эффективность.рф.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.