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Порядка 1,3 тыс. работодателей обратились в региональное Отделение СФР за финансированием расходов на охрану труда в 2026 году "ЭкоСтройРесурс" не смог отсудить 165,3 млн рублей у Самарской области "ЭкоСтройРесурс" отбился от претензий самарских властей на 2,8 млрд рублей Инвестиции резидентов ОЭЗ "Тольятти" в первом квартале 2026 года превысили 4,5 млрд рублей В Самаре на продажу выставят больницы Красного Креста и Шихобалова

Экономика и бизнес

Порядка 1,3 тыс. работодателей обратились в региональное Отделение СФР за финансированием расходов на охрану труда в 2026 году

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отделение СФР по Самарской области компенсирует работодателям расходы на мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Программа финансирования включает 17 различных направлений по охране труда. За первые шесть месяцев текущего года уже более 190 организаций Самарской области получили компенсации расходов на эти мероприятия. Наиболее востребованными среди них в нашем регионе оказались покупка средств индивидуальной защиты, проведение периодических медицинских осмотров, санаторно-курортное лечение работников пенсионного и предпенсионного возраста.

Сначала все мероприятия работодатели проводят за свой счет, а затем Отделение СФР по Самарской области возмещает им расходы в пределах установленных лимитов. Максимальный размер компенсации составляет до 20% от суммы уплаченных страховых взносов за прошлый год, однако в случае включения в план мероприятий по санаторно-курортному лечению граждан пенсионного и предпенсионного возрастов лимит увеличивается до 30%.

"Право на возмещение средств по улучшению условий труда имеют все работодатели независимо от формы собственности и сферы деятельности. Главное — чтобы не было задолженностей по уплате страховых взносов, непогашенных пеней и штрафов", — объяснил управляющий Отделением СФР по Самарской области Дмитрий Петров.

Заявления на участие в программе принимаются до 1 августа. До этого времени в региональное Отделение Соцфонда необходимо представить план финансового обеспечения предупредительных мер, в котором будут прописаны мероприятия в рамках выделяемых средств.

В срок до 15 ноября необходимо повторно обратиться в региональное Отделение СФР за компенсацией понесенных расходов после проведения мероприятий по охране труда. Для этого также потребуется подать соответствующее заявление и представить документы, подтверждающие расходы. Сделать это можно в режиме онлайн через портал Госуслуг или лично в клиентской службе Отделения СФР по Самарской области.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по номеру: 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещается на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram и Макс.

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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

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