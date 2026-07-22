Стало известно, где отключат свет 23 и 24 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

23.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Ст. Суркино

23.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Новое Суркино

23.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Васильевка

23.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Аделаидовка

23.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Новое поле

23.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Вязовка

23.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Сенькино

23.07.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Смагино

23.07.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Ермаково (ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Кооперативная, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Речная, ул. Крайняя, ул. Новая).

23.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тёплый Стан

23.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Девлезеркино

23.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Воздвиженка

23.07.2026 года с 10-00 до 16–00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Боровка

23.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н-Орловка

23.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

23.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Таламбировых)

23.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер., КП Уютный городок тер.).

23.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян

23.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский

23.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая, ул. Карьерная)

23.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. поселок Лесной, ул. Советская).

23.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Жареный Бугор (ул. Садовая).

23.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская)

23.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Русская Селитьба (ул. Первомайская).

23.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Липовая).

23.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Восход

23.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

23.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя)

23.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка

23.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Жареный Бугор.

23.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача).

23.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Рябиновая, ул. Липовая).

23.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ст. Семейкино, СДТ в зоне Ст. Семейкино.

23.07.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

г. Чапаевск (ул. Плеханова, ул. Школьная, ул. Саратовская, ул. Герцена, ул. Дачная)

23.07.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск:

п. Маяк ул. Крестьянская

23.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Морша

23.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Верхнедольск

23.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Фрунзенский

23.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Дергачи, ул. Кооперативная, ул. Молодежная, ул. Школьная

23.07.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай ул. Иртышская, ул. Бутырская, ул. Лесная, ул. Зеленая, ул. Шоссейная, ул. Южная,

23.07.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Дергачи

23.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Жемковка

23.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Трубетчино

23.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Дружба

23.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Заборовка (ул. Почтовая);

23.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Зеленая, ул. Ставропольская, ул. Спортивная, ул. Сиреневая, ул. Климушкина, ул. Молодежная, ул. Лесная, ул. Дорожная, ул. Тополиная, ул. Менжинского, ул. Советская, ул. Ремнева, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Заречная);

23.07.2026 года с 11-00 до 15-30 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Шелехметь

23.07.2026 года с 11-00 до 15-30 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Новинки

23.07.2026 года с 11-00 до 15-30 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Торновое

23.07.2026 года с 11-00 до 15-30 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Рождествено (ул. Крестьянская)

23.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Березняки

23.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Старый Аманак (ул. Центральная, ул. Приречная)

23.07.2026 года с 12-00 до 18-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Парфёновка

23.07.2026 года с 12-00 до 18-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Верхняя Домашка

24.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

24.07.2026 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача) (ул. Таламбировых).

24.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер., КП Уютный городок тер.).

24.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

24.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая, ул. Карьерная).

24.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. поселок Лесной, ул. Советская).

24.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Жареный Бугор (ул. Садовая).

24.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

24.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Русская Селитьба (ул. Первомайская).

24.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Липовая).

24.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Восход

24.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ "Зеленая Роща" (ул. Рощинская).

24.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя).

24.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача).

24.07.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Рябиновая, ул. Липовая).

24.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Красный Берег

24.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Саперкино

24.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Зеленовский

24.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Верхний

24.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Клин

24.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Владимировка

24.07.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Исаклы (ул. Колхозная, переулок Чапаевский, ул. Рабочая).

24.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Девлезеркино

24.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Воздвиженка

24.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Чёрновка (ул. Школьная, ул. Тракторная, ул. Демидова, ул. Новостроевская, ул. Советская, ул. Совхозная)

24.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Боровка

24.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Н-Орловка

24.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино (ул. Центральная).

24.07.2026 года с 7-00 до 15-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Красная Горка (ул. Полевая, ул. Новая, ул. Спортивная, ул. Лесная).

24.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. Новокуйбышевск:

ул. Ульяновская

24.07.2026 года с 14-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Новоуренгойская, ул. Луговая, ул. Яблоневая, ул. Цветочная, ул. Радужная, пер. Радужный ул. Звездная, ул. Южная, ул. Южная-2, ул. Садовая, ул. Полевая)

24.07.2026 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Утёвка (ул. Погорелова, ул. Коммунистическая, ул. Пудовкина, ул. Нефтегорская, ул. Мелиораторов, переул. Мелиораторов, ул. Чапаевская, ул. Степная, ул. Комсомольская, ул. Фрунзе, ул. Игольникова, ул. Лесная, ул. Льва Толстого, ул. Оренбургская, ул. Саратовская, ул. Утёвская, ул. Пугачёва, переул. Комсомольский, ул. Красная Площадь, ул. А.Орехова, ул. Мало-Садовая, ул. Торговая, ул. Комсомольская, ул. Большая Садовая, ул. Озёрная, ул. Крестьянская, ул. Специалистов)

24.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

п. Заовражный

24.07.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Старый Аманак (ул. Центральная, ул. Приречная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.