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Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "Самарский пляж получил признание на федеральном уровне"

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пляжу на второй очереди набережной от улицы Маяковского до дамбы в районе комплекса "КИНАП" присвоена категория "I-синий флаг". Это значит, что пляж на берегу Волги соответствует всем высоким стандартам качества и безопасности в России. Об этом в своём канале МАХ сообщил глава города Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

При проведении сертификации проверяли работу спасательных постов, наличие зон активностей, доступность территории для маломобильных отдыхающих и людей с ОВЗ, наличие места для купания детей, регулярную уборку, качество песка и многое другое. То есть прежде всего оценивается организация пространства, удобство, безопасность и комфорт, а не просто чистота береговой зоны.

Мэр поблагодарил коллектив МАУ "Самарская набережная", который, по сути, за полтора года навел порядок и создал все условия для качественного пляжного отдыха в Самаре.

"Присвоение категории дает право пляжу разместить на входе синий флаг, что мы в ближайшее время и сделаем. Самарский пляж внесен в федеральный Единый реестр объектов классификации в сфере туристической индустрии, а это означает признание на всероссийском уровне и доверие туристов!

Отмечу, что наш городской общедоступный пляж — пока единственный в Приволжском федеральном округе с таким статусом, но мы продолжаем работу и останавливаться на достигнутом не намерены. Повышать комфорт и расширять возможности для отдыхающих на остальных пляжах Волги будем постепенно. Всем хорошего отдыха на пляжах Самары!", — пишет Иван Носков.

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