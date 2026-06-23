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Иван Носков: "В сентябре наши дети должны пойти учиться в отремонтированные школы"

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 июня глава города Самары Иван Носков совместно с депутатом Самарской губернской думы Александром Живайкиным и депутатом городской думы Еленой Свиридовой проверили ход комплексного капитального ремонта в школе №36. В этом году два корпуса на проспекте Карла Маркса обновляют благодаря национальному проекту "Молодежь и дети".

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Проверку ремонтов в школах буду продолжать. Специфика этих работ - в том, что выполнение должно завершиться в короткий летний период. Это, с одной стороны, дисциплинирует, а с другой - ставит жесткие границы, которые никак нельзя сдвинуть. Поэтому контроль особый. Будем привлекать депутатов городской и губернской думы Самары. Их задача - и контролировать, и помогать подрядчикам. В сентябре наши дети должны пойти учиться в отремонтированные школы. Это наша общая задача", - сказал глава города Самары Иван Носков.

Как рассказала директор школы №36 Марина Шинкарева, на первом этапе выполняются наиболее трудоемкие работы - ремонты кровель и утепление фасадов, инженерные работы и установка новой сантехники. Также в корпусах капитально отремонтируют четыре спортивных и актовый залы, тренерские и раздевалки, заменят окна и двери, приведут в порядок учебные кабинеты и рекреации. Работы на общую сумму более 121 млн рублей выполняет подрядная организация ООО "СТАРТ-2".

"К таким крупным проектам, как капремонт школы №36, - особый контроль со стороны депутатского корпуса. И не только контроль, но и оперативная помощь в решении трудностей, возникающих спорных моментов, будь то бюрократические нюансы или технические сложности. Важно, что это комплексные работы - именно такой подход был обозначен губернатором Самарской области как приоритетный, и он полностью отвечает современным запросам", - подчеркнул депутат губернской думы Александр Живайкин.

Отметим, что преобразится и территория вокруг школы - там заменят асфальтовое покрытие, реконструируют лестницу и установят универсальную спортивную площадку между корпусами.

"Готовность второго корпуса пока ниже из-за того, что кровельные работы сильно зависят от погоды и времени, необходимого для высыхания стяжки пола. Но подрядчик увеличил число специалистов, поэтому график под контролем. Благодарю родителей за помощь в дизайне фасада и интерьеров, а главу города Ивана Николаевича Носкова - за поддержку преображения к нашему 60-летию", - сказала директор школы №36 Марина Шинкарева.

Напомним, в 2026 году капитальный ремонт в рамках национальных проектов "Семья" и "Молодежь и дети" запланирован в школах №№ 70, 131 (корпус на ул. Промышленности, 319), №167. Кроме того, в 2026 году начнутся ремонтные работы в школе №110 на ул. Промышленности, 276. Также в Самаре завершается капитальный ремонт школы №8, стартовавший в 2025 году.

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