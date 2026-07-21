Иван Носков: "Задача — создать комфортные условия для безопасного отдыха самарцев и их гостей на островах Волги"

18 июля в рамках рабочего объезда округа глава Самары Иван Носков совместно с министром природных ресурсов и экологии Самарской области Артёмом Ефимовым, председателем Думы города Самара Сергеем Рязановым и руководителем АО "Экология" Максимом Паисом проверил организацию вывоза ТКО с островов на реке Волге и провел совещание с предпринимателями, работающими на островах Поджабный, Голодный, Рождественский и др.

"Важно, чтобы уборка и вывоз коммунальных отходов с островов Волги производился качественно и своевременно. Поставил задачу АО "Экология" проверить наличие договоров у юридических лиц, работающих на этих территориях. Также муниципалитету необходимо оценить объём накопления отходов и при необходимости доукомплектовать площадки контейнерами. Взаимодействие с владельцами туристического бизнеса поможет урегулировать график и организовать удобные для всех места складирования и погрузки, — сказал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов. — При этом нам нужен не разовый результат, а системное решение на каждый летний сезон: прозрачный учёт вывоза, чёткие графики. В ближайшее время скорректируем схему локаций для забора отходов с учётом фарватера".

В преддверии летнего сезона на островах округа установлено более 20 муниципальных и частных контейнерных площадок — на пристани Зеленая роща, островах Поджабный, Зелененький, Рождественский и др. В ходе проверки выявлено 22 коммерческих объекта — турбазы, у которых отсутствуют договоры с регоператором на вывоз мусора. По поручению министра природных ресурсов и экологии Самарской области в ближайшее время договоры АО "Экология" заключит со всеми предпринимателями и составит четкий график вывоза ТКО с уже установленных контейнерных площадок.

"Основная задача — создать комфортные условия для безопасного отдыха самарцев и их гостей на островах Волги. Сейчас на островах в границах округа работают более 30 предпринимателей. В основном это владельцы баз отдыха, яхт-клубов, гостиниц, которые в летний сезон посещают более миллиона человек. При таком трафике и без должного содержания территории острова могут потерять свою туристическую привлекательность. Благодарю министерство природных ресурсов и экологии Самарской области за поддержку города в решении данного вопроса. В первую очередь поможем частному бизнесу наладить централизованный сбор и вывоз мусора. Это в общих интересах жителей Самары и гостей нашего города и области — бизнес идет активнее на чистых природных территориях", — подчеркнул глава города Самара Иван Носков.

По поручению главы Самары регоператор совместно с предпринимателями и районными администрациями определит дополнительные места для размещения площадок для сбора ТКО и мест погрузки. Также по просьбе предпринимателей будет продлен сезон вывоза — от начала навигации до ее завершения. В ходе совещания владельцам туристических баз еще раз напомнили о необходимости соблюдать меры противопожарной безопасности в лесу.

"Обилие островов в акватории Волги даёт уникальную возможность горожанам, не уезжая далеко от дома, сочетать ритм мегаполиса с полноценным отдыхом на природе. Поэтому важно сделать его более цивилизованным — предотвратить антисанитарию, усилить профилактическую работу с отдыхающими. Считаю необходимым усилить и меры противопожарной безопасности. Владельцам баз отдыха необходимо обеспечить должную безопасность людей, установить специальные мотопомпы вблизи реки или пожарного резервуара, с возможностью беспрепятственного подъезда. Это позволит оперативно потушить или предотвратить распространение возгорания до прибытия на остров пожарных", — отметил председатель Думы г. о. Самара Сергей Рязанов.