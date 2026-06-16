Иван Носков: "Сейчас главное для пострадавших - оформить документы и получить выплаты"

Глава Самары Иван Носков вместе с заместителем председателя правительства Самарской области Владимиром Кием и начальником Главного управления МЧС России по Самарской области Сергеем Аникиным по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева провели совещание на месте пожара в доме на улице 22 Партсъезда. Об этом мэр пишет в своем канале МАХ.

Предварительные работы проведены, обеспечен безопасный доступ для специалистов. На месте работают сотрудники Следственного комитета, которым предстоит определить причину случившегося, и эксперты специализированной организации ООО "Реконструкция" - они оценят техническое состояние дома. На этом основании будет принято решение о дальнейших действиях. Срок получения экспертного заключения - около недели после завершения обследования.

Иван Носков проверил работу штаба по ЧС на базе школы №163. Здесь специалисты разных ведомств на постоянной основе проводят консультации по оформлению документов, выплатам пострадавшим. Со всеми жильцами дома постоянно поддерживается связь.

На данный момент за консультацией в наш штаб обратились жильцы 32 квартир. Для двух собственников уничтоженных в пожаре квартир подобрали маневренный фонд, в ближайшее время они туда заедут.

"Пообщался с жителями. Главное - что работой штаба они удовлетворены. По отзывам, объясняют подробно и доступно, помогают оперативно. Первый шок от произошедшего прошел, и сейчас главное - быстро оформить все нужные документы и получить муниципальные и региональные выплаты. Уже собрали восемь полных пакетов документов на оказание материальной помощи.

Дополнительно проверил состояние укрытия, расположенного в школе, дал распоряжение выполнить косметический ремонт", - пишет глава города.