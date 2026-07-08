Иван Носков: "На Всероссийском слёте ребята приобретут новых друзей и незабываемые впечатления"

В Самаре, на базе центра военно-патриотического воспитания "Авангард", 200 юношей и девушек принимают участие во Всероссийском слете кадетских корпусов и военно-патриотических объединений "Стратегия Мужества". В их числе команды из Республики Абхазия (город Сухум) и из регионов России — Курской и Нижегородской областей, Республики Удмуртия, а также из самарских школ №№ 95, 108, 139, 166, 177 и центров "Авангард-Самара" и "Меридиан". С участниками смены встретился глава города Самары Иван Носков и ветеран СВО, выпускник программы "Школа героев" Александр Семенов.

"Всероссийский слет кадетов в Самаре дает возможностью юным патриотам своего государства пройти совместную военно-спортивную подготовку с участием высококвалифицированных педагогов и наставников, познакомиться с историей Самары и обменяться опытом между собой. Дети побывали с экскурсией по Самаре и ее достопримечательностям. Программу отдыха гостей нашего города составляли с уклоном на историю России и спорт, — рассказал глава города Самары Иван Носков. — К слету присоединились и ребята из Республики Абхазия. Уверен, что Всероссийский слет кадетов в Самаре станет для всех его участников началом новых знакомств и дружбы".

В течение смены участники отрабатывают навыки строевой подготовки, тактики с поиском, маскировкой и передвижением в парах, огневой подготовки, прохождения военизированной полосы препятствий, тактической медицины, топографии с ориентированием по компасу, карте и солнцу, изучают основы радиационной, химической и биологической защиты, горноспасательного дела, отрабатывают приемы самообороны и основы пилотирования летательных аппаратов.

"Эта смена особенна тем, что в течение нескольких дней ребята тренируются, а потом все то, чему они научились, показывают на соревнованиях. Это очень интересный формат, и надеемся, что такая смена с участием команд из других стран станет традиционной, — сказал директор Центра "Авангард-Самара" Игорь Устинов. — В этом году мы частично обновили лагерь: появился новый жилой корпус на девять человек, открытая спортплощадка. До конца лета у нас планируются военно-спортивные смены "Школа мужества" для ребят 13–17 лет и "Юный разведчик" для детей 7–13 лет, а также спортивная смена "Академия спорта". Всего за лето у нас отдохнет более 1200 детей".

Во время встречи ребята пообщались с Иваном Носковым и другими гостями. Главу города они в числе прочего спросили о том, кто был для него примером мужества в детстве, какой он видит Самару через 10–15 лет, какую роль в этом будущем могут сыграть сегодняшние кадеты и юнармейцы и какое напутствие он дал бы им перед важным жизненным испытанием.