Иван Носков: "Первая работа учит детей уважению к труду и своему городу"

В Самаре стартовала кампания по летнему трудоустройству школьников. В июне к работе приступили 950 ребят, а всего за сезон молодежный центр "Самарский" трудоустроит не менее 3 тыс. подростков от 14 до 17 лет.

"Первая работа учит детей ценить свой и чужой труд, грамотно распределять заработанные средства, находить новых друзей и даже потенциальных работодателей. Юных самарцев принимают на сезонную работу муниципальные и частные предприятия — в этом году свое согласие на трудоустройство подростков дали 120 предприятий. Это намного больше, чем в предыдущие годы. А это значит, что у большего числа подростков есть возможность заработать и познакомиться с работой предприятий и учреждений "изнутри", определиться с будущей профессией. Более того, первоначальные навыки профессии можно освоить под руководством более опытных сотрудников, раньше это называлось "наставничеством", и я считаю, что эту систему нужно возрождать в Самаре", — сказал глава города Самара Иван Носков.

В этом году в Самаре работу подросткам предоставляют более 120 организаций. В их числе государственные и муниципальные учреждения. Например, подростки могут работать помощниками в архиве и регистраторами в городских поликлиниках, помощниками воспитателей и садовниками в детских садах, уборщиками территории в Ботаническом саду, а также вожатыми в лагерях при центрах дополнительного образования "Металлург" и "Куйбышевский". Школьники постарше работают на городских предприятиях — ООО "Завод приборных подшипников", "Авиаагрегат" и др. Вакансии включают должности подсобного рабочего, уборщика территории, помощника садовника, специалиста, помощника мастера.

"Мы предоставляем официальную работу для подростков уже много лет. Трудоустройство организовано блоками по две недели в месяц: так подростки успевают и поработать, и отдохнуть. Заработная плата полностью официальная: за месяц работы — около 24 тысяч рублей, за две недели — примерно 12 тысяч "на руки", с учетом МРОТ и поддержки службы занятости. Но главное — стараемся подобрать каждому подростку дело по душе", — рассказала директор молодежного центра "Самарский" Ольга Петрухина.

Более 50 школьников в июне трудоустроены в Территориальных общественных самоуправлениях (ТОСах) Самары. "Подростки помогают нам в решении локальных задач микрорайона. Они выявляют и убирают с фасадов незаконные объявления и листовки, помогают жителям "серебряного" возраста приводить в порядок газоны и палисадники, высаживают цветы, плетут маскировочные сети. И конечно, участвуют в организации всех дворовых праздников", — рассказала председатель ТОС Nº1 Октябрьского района города Самара Елена Пронина.

Продолжительность рабочего дня у подростков зависит от возраста: 14 лет — 4 часа, 15 лет — 5 часов, 16–17 лет — до 7 часов. По субботам и воскресеньям у всех подростков выходные.

Отметим, что для тех, кто планирует работать в июле, уже открыта запись. Для оформления трудового договора необходим личный визит по адресу ул. Гагарина, 86 с полным пакетом документов (по ссылке: https://clck.ru/3MgyN5), запись по телефону: 8 (846) 262-52-47. Для тех, кто планирует работать в августе, запись стартует с 21 июля.