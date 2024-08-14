Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

В среду, 14 августа, глава Сызрани Анатолий Лукиенко заявил в своем Телеграм-канале об уходе в отставку. Он пояснил, что решение было принято в связи с переходом на новую работу.
"Ухожу в отставку. Решение принято в связи с переходом на новую работу, — прокомментировал он. — Для меня было честью работать в историческом городе — Городе трудовой доблести, с богатыми традициями и замечательными жителями. Здесь я приобрел новый профессиональный опыт. Очень горжусь, что нам вместе удалось сохранить традиции, заложенные нашими предками, и одновременно создать новое — современные пространства, проекты, события, которые будут радовать горожан долгие годы".
Он отметил, что все перечисленное удалось реализовать при федеральной поддержке и поддержке правительства Самарской области.
"Нам вместе довелось работать во время особых испытаний и вызовов — пандемии, специальной военной операции. Уверен, что команда, с которой я имел честь работать, продолжит лучшие начинания и развитие", - добавил он.
Анатолий Лукиенко поблагодарил жителей за поддержку, активное участие в жизни города, за объективную критику и советы.
"Сызрань навсегда останется в моем сердце, а вы — примером искренней любви к родному городу", - заключил он.
Напомним, главой Сызрани Анатолий Лукиенко был избран городской думой в октябре 2021 года. На этом посту он сменил Николая Лядина, возглавлявшего администрацию города с 2013 года, а августе 2021-го заявившего о досрочном сложении полномочий. В сентябре того же года стало известно, что Николай Лядин избран депутатом Самарской губернской думы.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули