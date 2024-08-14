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Глава Сызрани Анатолий Лукиенко ушел в отставку

СЫЗРАНЬ. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 августа, глава Сызрани Анатолий Лукиенко заявил в своем Телеграм-канале об уходе в отставку. Он пояснил, что решение было принято в связи с переходом на новую работу.

Фото: телеграм-канал Анатолия Лукиенко

"Ухожу в отставку. Решение принято в связи с переходом на новую работу, — прокомментировал он. — Для меня было честью работать в историческом городе — Городе трудовой доблести, с богатыми традициями и замечательными жителями. Здесь я приобрел новый профессиональный опыт. Очень горжусь, что нам вместе удалось сохранить традиции, заложенные нашими предками, и одновременно создать новое — современные пространства, проекты, события, которые будут радовать горожан долгие годы".

Он отметил, что все перечисленное удалось реализовать при федеральной поддержке и поддержке правительства Самарской области.

"Нам вместе довелось работать во время особых испытаний и вызовов — пандемии, специальной военной операции. Уверен, что команда, с которой я имел честь работать, продолжит лучшие начинания и развитие", - добавил он.

Анатолий Лукиенко поблагодарил жителей за поддержку, активное участие в жизни города, за объективную критику и советы.

"Сызрань навсегда останется в моем сердце, а вы — примером искренней любви к родному городу", - заключил он.

Напомним, главой Сызрани Анатолий Лукиенко был избран городской думой в октябре 2021 года. На этом посту он сменил Николая Лядина, возглавлявшего администрацию города с 2013 года, а августе 2021-го заявившего о досрочном сложении полномочий. В сентябре того же года стало известно, что Николай Лядин избран депутатом Самарской губернской думы.

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