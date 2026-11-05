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Муниципалитеты Власть и политика

Иван Носков: "Восстановление подпорных стен - вопрос не только благоустройства, но и безопасности"

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22 октября в рамках исполнения поручения главы города Самары Ивана Носкова стартовал капитальный ремонт аварийной 19-метровой подпорной стены по улице Владимирской в Ленинском районе. На эти цели из бюджета города Самары выделено около четырех миллионов рублей.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Капитальный ремонт подпорной стены у дома №40 - пилотный проект для Самары. Следующей отремонтируем подпорную стену в Студенческом переулке. Сейчас ведется тщательное проектирование восстановления этого сложного и более масштабного объекта. Восстановление подпорных стен - вопрос не только благоустройства и комфорта, но и безопасности жителей домов, расположенных в непосредственной близости от них. Следующим шагом должен стать капитальный ремонт таких сооружений во всех районах Самары", - подчеркнул глава города Самары Иван Носков.

В настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы и подготовка к устройству свай. Контрактом предусмотрены также работы по устройству свай, монолитного ростверка и бетонированию свайных оголовков, восстановление асфальтобетонного перекрытия по периметру подпорной стенки. Объем бетона, который будет залит в подпорную стену при капремонте, составляет 78 кубометров.

"Проект реконструкции подпорной стены был составлен с учетом сложности рельефа местности и ее состояния. В ходе подготовительного этапа на прошлой неделе была убрана крупная растительность, корни которой разрослись и стали дополнительным разрушающим фактором. Для безопасного производства работ с жителями дома и районной администрацией согласовано перекрытие внутридворового проезда. В результате комплексного укрепления конструкции до нормативной повысится ее несущая способность и надежность", - отметил руководитель Департамента градостроительства Администрации городского округа Самара Максим Астапов.

Напомним, решение о капитальном ремонте подпорной стены было принято по итогам встречи главы города Самары Ивана Носкова с жителями в январе 2025 года.

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