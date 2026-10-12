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Муниципалитеты Власть и политика

Главой Кировского района Самары назначен Вячеслав Суслин

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С понедельника, 12 октября, на должность главы администрации Кировского района Самары назначен Вячеслав Суслин, сообщает мэрия города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Вячеслав Николаевич родился в Самарской области, имеет высшее образование — окончил Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королева по специальности "Ракетостроение"; в 2013 г. на базе ФГБОУ ВПО "Самарский государственный экономический университет" прошел профессиональную переподготовку по специальности "Мастер делового администрирования". 

С 1994 по 2017 г. занимал руководящие должности в частных компаниях — работал коммерческим директором, директором, управляющим и заместителем директора. С 2018 г. по октябрь 2026 г. работал в администрации Ленинского района Самары — в качестве заместителя главы курировал направления потребительского рынка и экономики района.

Напомним, возглавлявший Кировский район с 2015 г. Игорь Рудаков освобожден от должности с 23 сентября текущего года. Основанием для увольнения стала статья ст. 278 Трудового кодекса РФ, которая позволяет расторгнуть договор в одностороннем порядке по решению работодателя.

Гид потребителя

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