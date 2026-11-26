В Тольятти подросток за рулем Lada Priora грубо нарушил ПДД — выехал на встречную полосу, а еще управлял машиной без страховки. Нарушение заметили по видео в интернете, личность водителя установили: это 17‑летний местный житель.

Теперь молодому человеку грозят серьезные санкции. Кроме того, ситуация будет рассмотрена комиссией по делам несовершеннолетних. "Информация направлена в КДНиЗП по г. Тольятти и ОУУП и ПДН У МВД России по г. Тольятти для принятия мер в отношении несовершеннолетнего и его законных представителей по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - уточняют в Гоасавтоинтспекции.

Фото: Госавтоинспекция Самарской области

Правоохранители напоминают всем участникам дорожного движения, в том числе родителям несовершеннолетних, о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения и недопустимости управления транспортным средствами несовершеннолетними без водительского удостоверения.