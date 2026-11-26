В Тольятти подросток за рулем Lada Priora грубо нарушил ПДД — выехал на встречную полосу, а еще управлял машиной без страховки. Нарушение заметили по видео в интернете, личность водителя установили: это 17‑летний местный житель.
Теперь молодому человеку грозят серьезные санкции. Кроме того, ситуация будет рассмотрена комиссией по делам несовершеннолетних. "Информация направлена в КДНиЗП по г. Тольятти и ОУУП и ПДН У МВД России по г. Тольятти для принятия мер в отношении несовершеннолетнего и его законных представителей по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", - уточняют в Гоасавтоинтспекции.
Правоохранители напоминают всем участникам дорожного движения, в том числе родителям несовершеннолетних, о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения и недопустимости управления транспортным средствами несовершеннолетними без водительского удостоверения.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru