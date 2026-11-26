Ставропольский районный суд Самарской области отправил под стражу жителя Тольятти, подозреваемого в теракте.

По версии следствия, 14 ноября мужчина по заданию "кураторов" за обещанное вознаграждение поджег электроподстанцию. Правоохранители считают, что "фигурант имел умысел на совершение теракта в целях устрашения населения, создания опасности гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, а также дестабилизации деятельности органов власти". Тольяттинец зафиксировал результаты своих действий на фото и видео и отправил отчет "заказчикам", а затем скрылся.

Вскоре подозреваемого задержали. Его отправили под стражу до 23 января. По ч. 1 ст. 205 УК РФ мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.