Ставропольский районный суд Самарской области отправил под стражу жителя Тольятти, подозреваемого в теракте.
По версии следствия, 14 ноября мужчина по заданию "кураторов" за обещанное вознаграждение поджег электроподстанцию. Правоохранители считают, что "фигурант имел умысел на совершение теракта в целях устрашения населения, создания опасности гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, а также дестабилизации деятельности органов власти". Тольяттинец зафиксировал результаты своих действий на фото и видео и отправил отчет "заказчикам", а затем скрылся.
Вскоре подозреваемого задержали. Его отправили под стражу до 23 января. По ч. 1 ст. 205 УК РФ мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут