По версии следствия, правоохранители получали деньги от главы КФХ за то, чтобы его не наказывали. Фермер же организовал незаконный труд иностранцев.
В СУ СКР по Самарской области рассказали некоторые детали уголовного дела двух бывших сотрудников полиции из Сызрани.
"В зависимости от роли их обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки за незаконные действия и бездействия, совершенное в значительном размере") и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий, в значительном размере"). По версии следствия, в 2026 г. один из фигурантов получил в качестве взятки 90 тыс. руб. от главы крестьянско-фермерского хозяйства. Тот хотел избежать административной ответственности за трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства с нарушениями законодательства РФ", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.
Также, как считает следствие, этот фигурант передал коллеге 60 тыс. рублей. Это была взятка от того же "заказчика" за аналогичные действия. Фигурантов отправили под домашний арест и под стражу. Расследование продолжается.
Напомним, подозреваемых задержали сотрудники УФСБ по Самарской области. По данным источников, фигурируют в истории бывшие начальники ОВМ МУ МВД России "Сызранское" Х. и отделения ОУР МУ МВД России "Сызранское" Ч.
Последние комментарии
Каждый раз удивляюсь неужели все так устроено? Давайте подождём пока танцор изнасилует девочек, вот тогда для следователя будет достаточно материалов для уголовного дела. Надо, чтобы с детьми следователя случилось тоже самое, после этого он точно будет думать по другому. Конечно, я никому такого не желаю
а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут