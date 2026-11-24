По версии следствия, правоохранители получали деньги от главы КФХ за то, чтобы его не наказывали. Фермер же организовал незаконный труд иностранцев.

В СУ СКР по Самарской области рассказали некоторые детали уголовного дела двух бывших сотрудников полиции из Сызрани.

"В зависимости от роли их обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки за незаконные действия и бездействия, совершенное в значительном размере") и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий, в значительном размере"). По версии следствия, в 2026 г. один из фигурантов получил в качестве взятки 90 тыс. руб. от главы крестьянско-фермерского хозяйства. Тот хотел избежать административной ответственности за трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства с нарушениями законодательства РФ", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Также, как считает следствие, этот фигурант передал коллеге 60 тыс. рублей. Это была взятка от того же "заказчика" за аналогичные действия. Фигурантов отправили под домашний арест и под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, подозреваемых задержали сотрудники УФСБ по Самарской области. По данным источников, фигурируют в истории бывшие начальники ОВМ МУ МВД России "Сызранское" Х. и отделения ОУР МУ МВД России "Сызранское" Ч.