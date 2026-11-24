Страховой Дом ВСК составил рейтинг инцидентов с автомобилями россиян в сегменте каско и составил карту самых опасных для автолюбителей городов, где их имуществу угрожает опасность.

Самым частым поводом для обращения стали дорожно-транспортные происшествия — на них приходится почти половина всех случаев (48,22%). Еще почти треть инцидентов связана с боем стекол — 31,55%. После них — внешнее воздействие (11,38%) и вандализм (6,64%). Единичными были случаи внезапной поломки автомобиля.

Лидером по доле обращений стала Москва и Московская область — 27,93%. Далее следуют Санкт-Петербург и область (6,88%), Краснодарский край (4,18%) и Республика Татарстан (3,99%). Пятерку антирейтинга замыкает Ростовская область, на нее пришлись 2,87% обращений по каско.

Чаще всего происшествия по каско в 2026 году фиксировались у владельцев отечественной ВАЗ (LADA) — 9,71%, а также китайской марки Haval — 9,59%. В топ 5 также вошли Geely — (7,87%), Chery (7,83%) и Toyota (4,28%).

Среди обратившихся страхователей преобладают мужчины — 44,2%, на женщин — 25,3%, на авто юридических лиц приходится 30,5%.

В возрастной структуре чаще фиксировались случаи у автовладельцев 41-50 лет (34,8%) и 31-40 лет (27,1%). На группу 51–60 лет пришлось 19,1%, на 61+ — 12,3%, а реже всего обращения поступали от молодых водителей до 30 лет — 6,62%.