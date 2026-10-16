Сервис ВСК признан лучшим в отрасли

По оценкам исследовательской компании РОМИР Страховой Дом ВСК стал лидером по качеству страхового сервиса среди игроков рынка. Компания набрала 67,1 баллов по различным параметрам, в том числе коммуникативным и продающим навыкам сотрудников. Отрыв ВСК от ближайшего конкурента составил 10,6 процентных пункта.

РОМИР провел исследование качества обслуживания страховых компаний по методу Mystery Calling на горячие линии компаний — "тайные клиенты" уточняли условия оформления продуктов ипотечного страхования. Эксперты оценивали скорость ответа операторов, их стиль общения, умение презентовать преимущества продукта, работать с возражениями потенциальных клиентов и отвечать на встречные вопросы пользователей.

Аналитики исследовательского центра отметили, что коммуникативные навыки специалистов колл-центров страховых компаний находятся на высоком уровне.

По результатам исследования качества обслуживания Страховой Дом ВСК получил наивысший балл среди игроков рынка — 67,1% по 17 параметрам оценки. Для сравнения, средний показатель по отрасли составил 49%. Аналитики РОМИР отметили, что страховщики из топ-5 рейтинга продемонстрировали высокие результаты как по коммуникативным, так и по продающим навыкам сотрудников колл-центра.

"Мы последовательно работаем над тем, чтобы взаимодействие клиентов с нашей компанией было комфортным, прозрачным и эффективным на каждом этапе и в каждом канале коммуникаций — в приложении, на сайте или в колл-центре. В эпоху цифровизации, когда многие процессы переходят в онлайн, особенно важно сохранять качество человеческого общения, внимательное отношение к запросам клиентов и готовность помочь в решении их вопросов, особенно при оформлении таких сложных продуктов, как ипотека. Мы продолжим развивать сервис, ориентируясь на потребности наших клиентов. И для нас особенно ценно получить такую высокую оценку своей работы", — отметила Анна Рыбина, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

Высокую оценку качества сервиса ВСК подтверждают и другие отраслевые исследования. В феврале 2026 года аналитический центр "БизнесДром" актуализировал оценку "Знак качества" Страхового Дома ВСК на уровне А1 -наивысший уровень качества услуг. При оценке учитывались финансовая устойчивость компании, качество консультаций и урегулирования страховых случаев, а также лояльность клиентов.