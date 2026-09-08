Страхуемся от хейта в соцсетях: психолог ВСК рассказал, как пользователю правильно справиться с негативом

"Удалить пост. Закрыть комментарии. А лучше вообще удалить соцсети". Такая реакция на негатив в интернете знакома даже тем, кто обычно спокойно относится к критике. Ольга Следь, консультативный психолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК рассказывает, как отличить конструктивную критику от хейта, не поддаться эмоциональной реакции и понять, когда негатив в соцсетях уже начинает влиять на психологическое состояние.

Хейт сильно задевает нас тогда, когда попадает в уже существующую уязвимость. Один и тот же комментарий для одного человека останется просто неприятным, а другого может задеть очень глубоко.

Поэтому важно различать хейт и критику.

Хейт — это проявление агрессии к создателю контента. Сообщения хейтеров, как правило, эмоционально окрашены и направлены не на содержание публикации, а на человека. Критика устроена иначе: она может быть неприятной, но ее задача — субъективно оценить результат работы и указать на то, что можно улучшить. Граница между хейтом и критикой не всегда проходит идеально. Комментарий может быть излишне эмоциональным, но небезосновательным — если это заметить, можно обратить критику себе на пользу.

Эмоциональная реакция на негатив может возникнуть раньше, чем мы успеем все обдумать. И если ответить из этого состояния, можно только сильнее себя накрутить. А заодно подарить хейтеру именно то, чего он добивался: ваше внимание, эмоцию и продолжение конфликта.

Задача не в том, чтобы автоматически блокировать любой цепляющий комментарий, а научиться отделить содержание от формы и выбирать, чему из услышанного вы даете место внутри себя. Для этого в моменте, когда больше всего хочется реагировать:

Остановитесь. Попробуйте отделить слова другого человека от своей реакции на них. Это оскорбление, конкретное замечание или тема, в которой вы сами чувствуете себя неуверенно? Найдите рациональное зерно. Даже в неприятном комментарии иногда есть конкретное замечание, которое можно использовать. Но наличие полезной информации не делает агрессивную форму общения приемлемой. Поймите, кто вас критикует. "Я бы попросила совета у этого человека, если бы он стоял передо мной?". Если ответ "нет", возможно, его мнение не заслуживает вашего внимания.

Хейт в соцсетях становится проблемой, когда начинает "жить у человека в голове". Есть признаки, которые могут говорить о том, что негатив уже начинает заметно влиять на психологическое состояние:

раньше человек с удовольствием снимал видео, а теперь боится камеры;

начал часами искать недостатки во внешности;

постоянно проверяет комментарии;

стал тревожным, раздражительным или замкнутым;

перестал делать то, что раньше приносило удовольствие.

Если несколько таких признаков сохраняются и начинают мешать повседневной жизни, может потребоваться не только поддержка близких, но и помощь специалиста.

Часто в такой ситуации человеку хочется уйти из соцсетей. И иногда пауза действительно может быть полезна. Однако вместо полного цифрового детокса, можно начать с более простых вещей: выделить конкретное время для соцсетей, отключить уведомления, не читать комментарии перед сном, ограничить общение с агрессивными людьми, блокировать тех, кто систематически переходит границы, создать в жизни пространство, в котором нет аудитории и оценки.

"Важно помнить: публичность не отменяет личных границ. Открытый аккаунт предполагает возможность получать обратную связь, но не означает, что автор обязан читать все комментарии, отвечать на них или терпеть оскорбления. Блокировка и ограничение доступа в таких случаях — не обязательно попытка избежать критики, а способ управлять собственным информационным пространством", — отметила Ольга Следь, консультативный психолог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК.