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Страхование Финансы

ВСК произвела страховую выплату свыше 5,6 млн рублей за сгоревший дом в Московской области

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК выполнил свои обязательства по договору комплексного ипотечного страхования, выплатив возмещение на сумму около 5,6 млн рублей за пострадавший в результате пожара двухэтажный жилой дом в Московской области.

Дом, приобретенный клиенткой в ипотеку, был застрахован в ВСК по программе комплексного страхования имущества. Возгорание произошло из-за короткого замыкания, причиной которого стали перебои с электроснабжением в поселке. Несмотря на то что собственница находилась дома в момент возникновения пожара, а пожарные расчеты оперативно прибыли на место, локализовать огонь не удалось. Второй этаж строения полностью сгорел, первый этаж пострадал частично.

В соответствии с условиями договора страховая сумма в размере около 5,6 млн рублей была направлена банку-кредитору в счет погашения остатка ипотечного займа, что освободило клиента от дальнейших кредитных обязательств по сгоревшему имуществу.

Этот случай наглядно демонстрирует важность ответственного подхода к защите жилья, особенно если оно находится в ипотеке. Комплексное ипотечное страхование в ВСК не только защищает финансовые интересы банка, но и служит надежной гарантией для собственника жилья, позволяя в критической ситуации избежать долгового бремени по утраченному объекту.

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