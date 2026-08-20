ВСК произвела страховую выплату свыше 5,6 млн рублей за сгоревший дом в Московской области

Страховой Дом ВСК выполнил свои обязательства по договору комплексного ипотечного страхования, выплатив возмещение на сумму около 5,6 млн рублей за пострадавший в результате пожара двухэтажный жилой дом в Московской области.
Дом, приобретенный клиенткой в ипотеку, был застрахован в ВСК по программе комплексного страхования имущества. Возгорание произошло из-за короткого замыкания, причиной которого стали перебои с электроснабжением в поселке. Несмотря на то что собственница находилась дома в момент возникновения пожара, а пожарные расчеты оперативно прибыли на место, локализовать огонь не удалось. Второй этаж строения полностью сгорел, первый этаж пострадал частично.
В соответствии с условиями договора страховая сумма в размере около 5,6 млн рублей была направлена банку-кредитору в счет погашения остатка ипотечного займа, что освободило клиента от дальнейших кредитных обязательств по сгоревшему имуществу.
Этот случай наглядно демонстрирует важность ответственного подхода к защите жилья, особенно если оно находится в ипотеке. Комплексное ипотечное страхование в ВСК не только защищает финансовые интересы банка, но и служит надежной гарантией для собственника жилья, позволяя в критической ситуации избежать долгового бремени по утраченному объекту.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая