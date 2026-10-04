Диана Шнайдер в паре вышла во второй круг турнира в Китае

19-я ракетка мира Элисе Мертенс, выступающая за Бельгию, и 14-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер вышли во второй круг турнира WTA-1000 в парном разряде в Пекине, пишет championat.com.

На старте турнира они обыграли британку Майю Лумсден и россиянку Александру Панову со счётом 6:0, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 3 минуты. Мертенс/Шнайдер по ходу встречи сделали одну подачу навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. Лумсден/Панова единожды подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из восьми заработанных.

Во втором круге Мертенс/Шнайдер встретятся с победителем матча Чань Хаочин/Мию Като — Тереза Михаликова/Оливия Николлс.