ОТП Банк встретил в аэропорту сборную России по дзюдо после чемпионата мира в Баку

ОТП Банк, генеральный партнер Федерации дзюдо России, встретил в аэропорту сборную России по дзюдо после возвращения с чемпионата мира в Баку. Российские дзюдоисты завоевали шесть наград: одно золото, четыре бронзы и серебро в смешанном командном турнире.
Чемпионат мира по дзюдо проходил в Баку с 4 по 11 октября 2026 года. Золотую медаль в категории свыше 100 кг завоевал Инал Тасоев, победивший в финале Ушанги Кокаури из Азербайджана. Бронзовыми призерами стали Сабина Гилязова, Мадина Таймазова, Мария Иванова и Нияз Билалов. В смешанном командном турнире сборная России дошла до финала и стала серебряным призером. Женская сборная впервые в истории выиграла три медали на одном чемпионате мира.
"Каждый, кто выходит на татами, — герой, и каждый, кто борется в этой команде, — герой. Самое яркое впечатление — командный турнир. Взять "серебро" в такой тяжелой борьбе — огромное достижение", — отметил председатель правления ОТП Банка Илья Чижевский.
ОТП Банк поддерживает российских спортсменов на соревнованиях и помогает сделать дзюдо ближе и понятнее широкой аудитории. Партнерство с федерацией строится на общих ценностях: честности, смелости, самоконтроле, верности и уважении.
ОТП Банк поздравляет всех призеров чемпионата мира и тренерский штаб сборной и желает команде новых побед.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!