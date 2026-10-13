ОТП Банк встретил в аэропорту сборную России по дзюдо после чемпионата мира в Баку

ОТП Банк, генеральный партнер Федерации дзюдо России, встретил в аэропорту сборную России по дзюдо после возвращения с чемпионата мира в Баку. Российские дзюдоисты завоевали шесть наград: одно золото, четыре бронзы и серебро в смешанном командном турнире.

Чемпионат мира по дзюдо проходил в Баку с 4 по 11 октября 2026 года. Золотую медаль в категории свыше 100 кг завоевал Инал Тасоев, победивший в финале Ушанги Кокаури из Азербайджана. Бронзовыми призерами стали Сабина Гилязова, Мадина Таймазова, Мария Иванова и Нияз Билалов. В смешанном командном турнире сборная России дошла до финала и стала серебряным призером. Женская сборная впервые в истории выиграла три медали на одном чемпионате мира.

"Каждый, кто выходит на татами, — герой, и каждый, кто борется в этой команде, — герой. Самое яркое впечатление — командный турнир. Взять "серебро" в такой тяжелой борьбе — огромное достижение", — отметил председатель правления ОТП Банка Илья Чижевский.

ОТП Банк поддерживает российских спортсменов на соревнованиях и помогает сделать дзюдо ближе и понятнее широкой аудитории. Партнерство с федерацией строится на общих ценностях: честности, смелости, самоконтроле, верности и уважении.

ОТП Банк поздравляет всех призеров чемпионата мира и тренерский штаб сборной и желает команде новых побед.