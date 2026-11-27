В Самарской области полицейские выявили нарушения миграционного законодательства при трудоустройстве иностранных граждан. Проведены внеплановые проверки шести компаний, сообщает облглавк.

Работодатель, взявший иностранца на позицию продавца в нарушение квот, оштрафован на 400 тыс. рублей. Четыре компании, не подавшие вовремя уведомления о привлечении иностранцев, получили штрафы на общую сумму 1 млн рублей. Еще один нарушитель, использовавший иностранца как комплектовщика, оштрафован на 250 тыс. рублей.