До 6 декабря 2026 года во всех регионах Российской Федерации пройдет вторая Всероссийская неделя "Открыто для всех". Организатор события — Агентство стратегических инициатив (АСИ) при участии региональных и муниципальных органов власти. Главная цель Недели — способствовать развитию инклюзии, повысить осведомленность общества о жизни людей с инвалидностью, а также изменить устойчивые стереотипы о них.

"Перед нами стоят задачи по расширению возможностей образования и занятости, созданию условий для самостоятельной жизни. Важно, чтобы эффективные решения, которые уже применяются в отдельных регионах, становились доступными по всей стране", — заявила вице-премьер, председатель организационного комитета форума "Открыто для всех" Татьяна Голикова.

В Самарской области состоится около 90 мероприятий. Для жителей муниципалитетов будут организованы мотивационные, развлекательные и познавательные события. "Открыто для всех" станет центральной площадкой для формирования конкретных предложений в сфере инклюзии: участники обсудят широкий круг тем — от создания доступной среды и трудоустройства людей с инвалидностью до вопросов образования и оказания ранней помощи. Это место притяжения всех, кто вовлечен в систему социального развития России, для диалога о наиболее актуальных способах интеграции людей с инвалидностью в социальную и экономическую жизнь страны.

К Неделе присоединятся социальные учреждения, учреждения культуры, образования, общественные объединения, предприятия, вузы. Так, например, в вузах региона пройдут заседания инклюзивного киноклуба "(Не)такой как все", а еще запланированы тренинги по социальной адаптации, скрининги здоровья, в том числе на предприятиях, экспертные сессии, фотовыставки, спектакли для детей и взрослых и другие мероприятия. С полным перечнем можно ознакомиться на интерактивной карте Недели.

"Одна из главных проблем, которую я вижу сейчас, — недостаток информированности. В регионе действует большая система социальной поддержки, но не все люди с инвалидностью знают о своих правах и доступных мерах поддержки. Есть много событий, способных наполнить их жизнь возможностями, и организаций, готовых прийти на помощь. Поэтому нужно обязательно рассказывать об этих возможностях. Всероссийская неделя "Открыто для всех" — прекрасная возможность найти что-то полезное для себя или своего близкого", — уверена Екатерина Куприянова, Уполномоченный по правам инвалидов в Самарской области.