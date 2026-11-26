До 6 декабря 2026 года во всех регионах Российской Федерации пройдет вторая Всероссийская неделя "Открыто для всех". Организатор события — Агентство стратегических инициатив (АСИ) при участии региональных и муниципальных органов власти. Главная цель Недели — способствовать развитию инклюзии, повысить осведомленность общества о жизни людей с инвалидностью, а также изменить устойчивые стереотипы о них.
"Перед нами стоят задачи по расширению возможностей образования и занятости, созданию условий для самостоятельной жизни. Важно, чтобы эффективные решения, которые уже применяются в отдельных регионах, становились доступными по всей стране", — заявила вице-премьер, председатель организационного комитета форума "Открыто для всех" Татьяна Голикова.
В Самарской области состоится около 90 мероприятий. Для жителей муниципалитетов будут организованы мотивационные, развлекательные и познавательные события. "Открыто для всех" станет центральной площадкой для формирования конкретных предложений в сфере инклюзии: участники обсудят широкий круг тем — от создания доступной среды и трудоустройства людей с инвалидностью до вопросов образования и оказания ранней помощи. Это место притяжения всех, кто вовлечен в систему социального развития России, для диалога о наиболее актуальных способах интеграции людей с инвалидностью в социальную и экономическую жизнь страны.
К Неделе присоединятся социальные учреждения, учреждения культуры, образования, общественные объединения, предприятия, вузы. Так, например, в вузах региона пройдут заседания инклюзивного киноклуба "(Не)такой как все", а еще запланированы тренинги по социальной адаптации, скрининги здоровья, в том числе на предприятиях, экспертные сессии, фотовыставки, спектакли для детей и взрослых и другие мероприятия. С полным перечнем можно ознакомиться на интерактивной карте Недели.
"Одна из главных проблем, которую я вижу сейчас, — недостаток информированности. В регионе действует большая система социальной поддержки, но не все люди с инвалидностью знают о своих правах и доступных мерах поддержки. Есть много событий, способных наполнить их жизнь возможностями, и организаций, готовых прийти на помощь. Поэтому нужно обязательно рассказывать об этих возможностях. Всероссийская неделя "Открыто для всех" — прекрасная возможность найти что-то полезное для себя или своего близкого", — уверена Екатерина Куприянова, Уполномоченный по правам инвалидов в Самарской области.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...