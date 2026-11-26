В четверг, 3 декабря, в 19:00 на сцене МТС Live Холл (КРЦ "Звезда") состоится главное юмористическое событие этой зимы — финал Центральной лиги МС КВН "Самара". Четыре команды встретятся в решающей игре, чтобы побороться за титул чемпиона и главный приз — путевку на Международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2027" в Сочи.

На протяжении всего сезона десятки ярких коллективов из разных регионов проходили этапы фестиваля, 1/8, ¼ и ½ финала, оттачивая материал при поддержке опытных редакторов лиги. До главной игры года дошли только четыре сильнейшие команды, доказавшие зрителям и жюри свой высокий уровень юмора.

За кубок чемпиона в финале сразятся:

"Сборная Самары", г. Самара

"На крыло", г. Сызрань

"Диафильмы", г. Пенза

"Факультеты СамГТУ", г. Самара

Центральная лига МС КВН "Самара" — это стартовая площадка для команд, стремящихся заявить о себе на всероссийском уровне и попасть в главные телевизионные лиги Клуба Веселых и Находчивых. Через призму КВН, коллективы обмениваются опытом, знакомятся с единомышленниками из разных регионов страны и создают большое сообщество квнщиков.

Игры Центральной лиги "Самара" международного союза КВН проходят при поддержке администрации г. о. Самара. Игры движения "Самарский КВН" проходят при поддержке правительства Самарской области и министерства молодежной политики Самарской области.