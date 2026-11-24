В связи с ухудшением погодных условий в среду, 25 ноября, подрядные организации ФКУ "Поволжуправтодор", задействованные в содержании федеральных дорог, приведены в режим повышенной готовности. Также обеспечено взаимодействие с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, МЧС и Госавтоинспекцией в регионах.

Для обеспечения безопасного проезда по федеральным автомобильным дорогам, находящимся в ведении ФКУ "Поволжуправтодор", проводятся подготовительные мероприятия. Проезжая часть будет обработана противогололедными материалами, а для оперативной очистки дорог привлечена дорожная техника. В Самарской области на дороги выйдет более 230 единиц техники, в числе которых 90 комбинированных дорожных машин и 33 погрузчика.

ФКУ "Поволжуправтодор" обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой учитывать погодные условия, соблюдать требования дорожных знаков, сигналов регулировщиков и сотрудников Госавтоинспекции, а также не создавать препятствий для работы специализированной техники.

25 ноября в Самарской области прогнозируется сложная погодная обстановка В среду, 25 ноября, жителей региона ждут метель, гололед и порывистый ветер. Об этом предупреждает МЧС.

Также призываем автовладельцев воздержаться от поездок по трассе, особенно в ночное время суток, а в случае необходимости выезда, быть предельно осторожными и внимательными при движении, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать опасных маневров.