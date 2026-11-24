19 ноября 2026 года в Торгово-промышленной палате Самарской области прошел бизнес-завтрак, посвященный перспективам совместной работы Комитета по предпринимательству в сфере газо- и теплоснабжения с органами исполнительной власти региона на 2026–2027 годы. Организаторами выступили профильный комитет при ТПП и департамент развития предпринимательства Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области".

Участники встречи подвели итоги работы в 2026 году и обсудили ключевые задачи на следующий период. В центре внимания оказалась реализация резолюции форума "Теплогенерация-2026", направленная на повышение надежности и безаварийности теплообъектов Самарского региона.

По словам и. о. заместителя министра энергетики и ЖКХ Самарской области Ивана Пристенкова, площадка ТПП является оптимальным местом для проактивного диалога власти и бизнеса. "Диалог надо вести не только в кабинетах министерства и не только по аварийным кейсам в режиме тушения пожара, но и проактивно. Выявлять проблемы, вырабатывать решения", — подчеркнул он. Чиновник сообщил о разработке изменений в постановление по крышным котельным для использования средств спецсчетов.

За один день: как в крышных котельных Самарской области меняют узлы учета газа В крышных котельных микрорайона "Южный город" приступили к обновлению узлов учета газа. Иностранное оборудование меняют на отечественное. Работы выполняют специалисты ООО "Промкомплектсервис".

Председатель профильного комитета Вадим Орлов подтвердил, что площадка ТПП уже приносит конкретные результаты в виде поручений по выводу неэффективных источников теплоснабжения. "Если брать ту же Новую Бинарадку, загрузка там не больше 30%. Проще поставить каждому маленькую индивидуальную котельную стоимостью до пяти миллионов рублей. Когда мы считали экономический эффект, там окупаемость меньше года получалась", — привел расчеты Орлов. Он также отметил, что методические рекомендации по приборам учета станут базой для системы "Умный город".

Одним из главных итогов встречи стало утверждение дат будущего форума "Теплогенерация-2027" — он пройдет с 21 по 24 марта. По словам Ольги Борисовой — руководителя "Вымпелгаза", одного из соучредителей форума, мероприятие, которое проводится в четвертый раз при поддержке правительства региона, давно перестало быть просто дискуссионной площадкой. Уже сейчас на Ледовой арене забронирована треть из 69 выставочных стендов, а комитет планирует привлечь к обсуждению соседние регионы и министерства энергетики других субъектов.

В ходе завтрака также были обсуждены перспективы проведения Поволжского межрегионального форума "Теплогенерация-2027" и внесение изменений в положение конкурса котельных малых городов и сельских поселений "Надежное тепло — 2026". Комитет по предпринимательству в сфере газо- и теплоснабжения работает третий год, и за это время организация форума и профильного конкурса стала примером эффективного взаимодействия бизнеса и власти.