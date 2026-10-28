АО "Транснефть - Приволга" по итогам 9 месяцев 2026 года сэкономило 2,8 млн кВт*ч электроэнергии

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 9 месяцев текущего года. В результате реализации энергосберегающих мероприятий было сэкономлено 346,3 тонны условного топлива, что эквивалентно 2,8 млн кВт*ч электроэнергии.

На предприятии на постоянной основе реализуются мероприятия по повышению энергоэффективности производственных и административно-бытовых помещений, модернизируются системы теплоснабжения. В целях повышения эффективности выработки тепловой энергии установлено оборудование, обеспечивающее автоматическое регулирование температурных режимов индивидуальных тепловых пунктов на производственных объектах. К началу отопительного сезона планово проведены ремонты тепловых сетей с применением современных теплоизоляционных материалов, что способствует снижению расходов на отопление и сокращению выбросов в атмосферу.

Весь автотранспорт предприятия оснащен системой ГЛОНАСС, обеспечивающей контроль передвижения автомобилей и специальной техники по установленным маршрутам, а также мониторинг расхода топлива. Дополнительная экономия условного топлива достигнута благодаря обновлению парка автомобильной и специальной техники на 100 единиц.

Внедрение энергосберегающих мероприятий и повышение энергетической эффективности производственных объектов остаются одними из ключевых направлений деятельности АО "Транснефть - Приволга", обеспечивая надежную, безопасную и экологически ответственную эксплуатацию системы магистрального трубопроводного транспорта.