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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" выполнило около 62 тыс. лабораторных исследований за 9 месяцев 2026 года

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги деятельности испытательных лабораторий (ИЛ) предприятия за 9 месяцев текущего года. Всего специалисты выполнили 44 406 исследований качества нефти и 17 888 исследований нефтепродуктов.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

При проведении анализа проб нефти и нефтепродуктов подтверждается качество продукции на соответствие требованиям ГОСТ и техническим регламентам.

Результаты испытаний поступают в Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС), где данные о качестве нефти и нефтепродуктов обрабатываются автоматически. ЕЛИС позволяет сокращать время выполнения испытаний, оптимизирует процессы за счет планирования и улучшает контроль.

Отслеживать качество углеводородов на высоком уровне специалистам позволяют две тысячи инновационных приборов. С начала 2026 года парк оборудования ИЛ пополнили более 10 единиц лабораторных приборов.

Персонал лабораторий АО "Транснефть - Приволга" имеет необходимую квалификацию и регулярно ее повышает. Компетенция лаборантов химического анализа поддерживается постоянной отработкой практических навыков в ходе обучения.

Гид потребителя

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