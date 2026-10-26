АО "Транснефть - Приволга" выполнило около 62 тыс. лабораторных исследований за 9 месяцев 2026 года

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги деятельности испытательных лабораторий (ИЛ) предприятия за 9 месяцев текущего года. Всего специалисты выполнили 44 406 исследований качества нефти и 17 888 исследований нефтепродуктов.

При проведении анализа проб нефти и нефтепродуктов подтверждается качество продукции на соответствие требованиям ГОСТ и техническим регламентам.

Результаты испытаний поступают в Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС), где данные о качестве нефти и нефтепродуктов обрабатываются автоматически. ЕЛИС позволяет сокращать время выполнения испытаний, оптимизирует процессы за счет планирования и улучшает контроль.

Отслеживать качество углеводородов на высоком уровне специалистам позволяют две тысячи инновационных приборов. С начала 2026 года парк оборудования ИЛ пополнили более 10 единиц лабораторных приборов.

Персонал лабораторий АО "Транснефть - Приволга" имеет необходимую квалификацию и регулярно ее повышает. Компетенция лаборантов химического анализа поддерживается постоянной отработкой практических навыков в ходе обучения.