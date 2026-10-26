АО "Транснефть - Приволга" выполнило около 62 тыс. лабораторных исследований за 9 месяцев 2026 года

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги деятельности испытательных лабораторий (ИЛ) предприятия за 9 месяцев текущего года. Всего специалисты выполнили 44 406 исследований качества нефти и 17 888 исследований нефтепродуктов.
При проведении анализа проб нефти и нефтепродуктов подтверждается качество продукции на соответствие требованиям ГОСТ и техническим регламентам.
Результаты испытаний поступают в Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС), где данные о качестве нефти и нефтепродуктов обрабатываются автоматически. ЕЛИС позволяет сокращать время выполнения испытаний, оптимизирует процессы за счет планирования и улучшает контроль.
Отслеживать качество углеводородов на высоком уровне специалистам позволяют две тысячи инновационных приборов. С начала 2026 года парк оборудования ИЛ пополнили более 10 единиц лабораторных приборов.
Персонал лабораторий АО "Транснефть - Приволга" имеет необходимую квалификацию и регулярно ее повышает. Компетенция лаборантов химического анализа поддерживается постоянной отработкой практических навыков в ходе обучения.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее