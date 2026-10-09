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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" приняло на работу выпускников вузов и колледжей

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Коллектив АО "Транснефть - Приволга" в 2026 году пополнили 79 молодых специалистов, 48 из них — выпускники вузов, остальные — выпускники профильных колледжей.

Около половины молодых работников, принятых в структурные подразделения АО "Транснефть - Приволга", составляют выпускники Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Также трудоустроены студенты, окончившие Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), Волгоградский аграрный университет и др.

Принятые работники получили корпоративный статус молодого специалиста с соответствующими мерами поддержки. За каждым из них закреплен наставник, который оказывает молодому специалисту всестороннюю поддержку для скорейшей адаптации и включения в трудовой процесс, помогает приобщиться к корпоративной культуре предприятия.

Молодые специалисты, еще будучи студентами, познакомились с деятельностью АО "Транснефть - Приволга". 24 выпускника СамГТУ обучались в рамках целевого набора и проходили практику на производственных объектах предприятия. Студенты ВолгГТУ отлично себя зарекомендовали при прохождении разного вида практик и также получили предложения по трудоустройству. Всего в 2026 году производственную и преддипломную практику на объектах предприятия прошли 123 студента.

Серьезное внимание в кадровой работе уделяется и студентам колледжей. Учащиеся также проходят производственные практики, посещают специализированные выставки, участвуют в волонтерских акциях.

"Молодые кадры — это основа развития предприятия. Важно помочь каждому выпускнику раскрыть свой потенциал и уверенно начать профессиональный путь", — отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам Дмитрий Махаев.

В настоящее время в АО "Транснефть - Приволга" работают 1712 специалистов в возрасте до 35 лет. Активное привлечение молодежи в коллектив позволяет укреплять кадровый потенциал предприятия.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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