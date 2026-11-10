АО "Транснефть - Приволга" получило патент на инновационный состав водочувствительной пасты

АО "Транснефть - Приволга" совместно с ПАО "Транснефть" получило патент Российской Федерации на изобретение "Состав водочувствительной пасты (варианты)". Разработка направлена на повышение точности определения уровня подтоварной воды в резервуарах для хранения нефти и нефтепродуктов.
Патент № 2872085 зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 19 октября 2026 года. Автор изобретения — оператор товарный Самарского районного нефтепроводного управления Надежда Огородниченко.
Идея создания нового состава возникла в процессе производственной деятельности. Для определения уровня подтоварной воды в резервуарах используется измерительная рулетка с нанесённой водочувствительной пастой, которая при контакте с водой изменяет цвет, обозначая границу раздела сред. Однако применяемые составы имеют ряд недостатков: не сохраняются на измерительной рулетке в течение измерения и не реагируют в кислой и сильнощелочной среде.
Для устранения указанных недостатков Надежда Огородниченко предложила новый состав водочувствительной пасты с улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Свою идею работник представила на научно-технической конференции молодёжи сначала на уровне акционерного общества, а затем — на уровне ПАО "Транснефть". В ходе подготовки к конференции были подобраны компоненты, изготовлены опытные образцы водочувствительной и бензочувствительной паст, проведены сравнительные испытания. Полученные составы оценивались по устойчивости к внешним воздействиям, удобству применения и долговечности.
По результатам проведённой работы были подготовлены техническая документация, технические условия и заключение о патентоспособности разработанного технического решения.
В мае 2026 года разработка, получившая название "Приволжская", была представлена в финале V (XVII) Международной научно-технической конференции молодёжи ПАО "Транснефть" и организаций — членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН) в Братске. По итогам голосования молодых участников конференции она была признана "Лучшей инновационной идеей".
Применение водочувствительной пасты "Приволжская" позволит повысить достоверность измерений уровня подтоварной воды, обеспечить более точный учёт нефти и нефтепродуктов.
В настоящее время рассматривается возможность организации производства нового состава на базе ООО "НИИ Транснефть" и ООО "Транснефть - Синтез". В перспективе продукция может поставляться как в организации системы "Транснефть", так и сторонним потребителям.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее