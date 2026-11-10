Самарская область — в топ-5 ПФО по отгрузкам картофеля

Самарская область вошла в пятёрку регионов ПФО — крупнейших поставщиков картофеля, отгрузив 18,9 тыс. тонн. Крупнейшим поставщиком в округе стала Нижегородская область с результатом 153,6 тыс. тонн. Второе место занял Татарстан (39 тыс. тонн), третье — Пензенская область (20,7 тыс. тонн), на пятом — Ульяновская область (17,3 тыс. тонн).
Всего сельхозорганизации Приволжского федерального округа за январь — сентябрь 2026 года отгрузили 306,6 тыс. тонн картофеля собственного производства. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечают аналитики Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.
"При выраженном лидерстве Нижегородской области заметный рост показывают и другие регионы. В Татарстане отгрузки увеличились почти на 51%, до 39 тыс. тонн, в Чувашии — на 50%, до 15,5 тыс. тонн, в Удмуртии — без малого на 79%, до 9 тыс. тонн. Эти результаты дополняют картину окружного роста: положительная динамика не ограничивается одним крупнейшим поставщиком", — отмечают аналитики ЦОЭ Россельхозбанка.
Дополнительную поддержку отгрузкам в округе оказали сезонный рост закупочных цен с февраля по июнь и увеличение экспорта из Приволжья втрое — преимущественно в Казахстан и Узбекистан.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами