Самарская область — в топ-5 ПФО по отгрузкам картофеля

Самарская область вошла в пятёрку регионов ПФО — крупнейших поставщиков картофеля, отгрузив 18,9 тыс. тонн. Крупнейшим поставщиком в округе стала Нижегородская область с результатом 153,6 тыс. тонн. Второе место занял Татарстан (39 тыс. тонн), третье — Пензенская область (20,7 тыс. тонн), на пятом — Ульяновская область (17,3 тыс. тонн).

Всего сельхозорганизации Приволжского федерального округа за январь — сентябрь 2026 года отгрузили 306,6 тыс. тонн картофеля собственного производства. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечают аналитики Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.

"При выраженном лидерстве Нижегородской области заметный рост показывают и другие регионы. В Татарстане отгрузки увеличились почти на 51%, до 39 тыс. тонн, в Чувашии — на 50%, до 15,5 тыс. тонн, в Удмуртии — без малого на 79%, до 9 тыс. тонн. Эти результаты дополняют картину окружного роста: положительная динамика не ограничивается одним крупнейшим поставщиком", — отмечают аналитики ЦОЭ Россельхозбанка.

Дополнительную поддержку отгрузкам в округе оказали сезонный рост закупочных цен с февраля по июнь и увеличение экспорта из Приволжья втрое — преимущественно в Казахстан и Узбекистан.