ЦСК ВВС проиграл "Калуге"

В понедельник, 9 ноября, ХК "ЦСК ВВС" с минимальным счетом уступил "Калуге" в выездном матче, сообщает пресс-служба "летчиков".
Первый период завершился без голов. Единственную шайбу в матче хозяева забросили на 40-й минуте, реализовав большинство.
Григорий Волков сегодня сделал все, чтобы оставить команду в игре. Много выручал, справлялся с бросками и не позволял сопернику увеличить преимущество. Хорошо отработала и оборона. "Летчики" выдерживали давление, сами шли вперед, искали свои шансы, но заброшенной шайбы так и не дождались.
Итог матча — 1:0
Следующим соперником самарцев стает "Норильск". Встреча пройдет 13 ноября в Самаре.
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