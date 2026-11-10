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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС проиграл "Калуге"

КАЛУГА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 9 ноября, ХК "ЦСК ВВС" с минимальным счетом уступил "Калуге" в выездном матче, сообщает пресс-служба "летчиков".

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

Первый период завершился без голов. Единственную шайбу в матче хозяева забросили на 40-й минуте, реализовав большинство.

Григорий Волков сегодня сделал все, чтобы оставить команду в игре. Много выручал, справлялся с бросками и не позволял сопернику увеличить преимущество. Хорошо отработала и оборона. "Летчики" выдерживали давление, сами шли вперед, искали свои шансы, но заброшенной шайбы так и не дождались.

Итог матча — 1:0

Следующим соперником самарцев стает "Норильск". Встреча пройдет 13 ноября в Самаре.

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