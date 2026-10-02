ХК "Лада" подпишет полноценный контракт с Остапом Сафиным

Нападающий Остап Сафин в сезоне 2023/24 провел за "Ладу" 67 матчей и набрал 36 (13+23) очков. Всего в КХЛ Сафин провел 135 матчей и набрал 56 (22+34) очков. На его счету также 122 силовых приема и 58 заблокированных бросков.

Контракт рассчитан до конца сезона и имеет двусторонний характер, сообщает пресс-служба ХК "Лада".