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Хоккей Спорт

ЦСК ВВС уступил "Дизелю" в серии буллитов

ПЕНЗА. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги, ХК "ЦСК ВВС" уступил "Дизелю", сообщает пресс-служба "летчиков". Игра прошла в понедельник, 7 сентября, в Пензе.

Фото: ХК ЦСК ВВС пресс-служба

Первый период прошел без заброшенных шайб, а во втором "Дизель" открыл счет, реализовав большинство. Самарцы ответили в третьем периоде. Сергей Одиноков завершил атаку после передачи Данилы Спиридонова и Льва Сальникова и сравнял счет.

В оставшееся время команды не смогли определить победителя, поэтому исход встречи решался в овертайме и серии буллитов.

Выездную серию ЦСК ВВС продолжит в Саратове. Соперником станет "Кристалл".

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