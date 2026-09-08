ЦСК ВВС уступил "Дизелю" в серии буллитов

В матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги, ХК "ЦСК ВВС" уступил "Дизелю", сообщает пресс-служба "летчиков". Игра прошла в понедельник, 7 сентября, в Пензе.
Первый период прошел без заброшенных шайб, а во втором "Дизель" открыл счет, реализовав большинство. Самарцы ответили в третьем периоде. Сергей Одиноков завершил атаку после передачи Данилы Спиридонова и Льва Сальникова и сравнял счет.
В оставшееся время команды не смогли определить победителя, поэтому исход встречи решался в овертайме и серии буллитов.
Выездную серию ЦСК ВВС продолжит в Саратове. Соперником станет "Кристалл".
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