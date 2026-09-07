ЦСК ВВС подписал двух форвардов и защитника

ХК "ЦСК ВВС" подписал контракты с защитником Степаном Островским и нападающим Русланом Рахимовым и Эриком Галиевым, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний Степан Островский является воспитанником челябинского хоккея. Прошлый сезон игрок провел в составе "Южного Урала", где принял участие в 55 матчах и набрал 9 (2+7) очков по системе "гол+пас".

Предыдущий сезон 21-летний нападающий Руслан Рахимов провел в МХЛ в составе петербургского "Динамо". За 57 матчей регулярного чемпионата он набрал 41 очко, забросив 14 шайб и отдав 27 результативных передач. Контракт с форвардом заключен после просмотра до конца сезона.



Просмотровый контракт с "летчиками" подписал нападающий Эрик Галиев. Хоккеист минувший сезон провел в "Торосе". Нападающий принял участие в 33 матчах и набрал 4 (2+2) очка по системе "гол+пас".