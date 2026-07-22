ХК "ЦСК ВВС" представил тренерский штаб на новый сезон

ХК "ЦСК ВВС" представил тренерский штаб на сезон 2026/2027, сообщает пресс-служба клуба.
Помощником главного тренера будет Владимир Гапонов. Тренировать вратарей поручено Сергею Белову. Тренер ОФП, реабилитолог — Николай Нехорошев. Тренер — Руслан Музафаров. Видео-тренер — Алексей Юшин.
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