Самарские ветераны СВО получили профессию тренеров по следж-хоккею

В рамках реализации госпрограммы "Спорт России" на базе центра дополнительного образования "Спорт-Наука-Просвещение" Самарского государственного социально-педагогического университета при поддержке правительства региона и госфонда "Защитники Отечества" завершилась программа профессиональной переподготовки для слушателей-участников СВО.

Обучение стартовало в мае в дни проведения в Самарской области финального этапа Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги. Выпускники программы стали первыми профессиональными тренерами по адаптивной физической культуре со специализацией в следж-хоккее.

"Это знаковое событие для всего региона и важный вклад в реализацию государственной стратегии по развитию адаптивного спорта в России. Это не просто выпуск специалистов — это формирование нового поколения наставников, способных вести за собой атлетов к вершинам паралимпийского движения. Их знания и преданность делу открывают новые возможности для самарских спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, позволяя им реализовать свой потенциал и прославлять родной край на всероссийской и мировой арене", — отмечает заведующий центром дополнительного образования Наталья Попова.

Слушателями программы стали участники специальной военной операции. Для них обучение — это не только получение новой профессии, но и важный этап социальной адаптации и психологической реабилитации. Занятия адаптивным спортом помогают защитникам Отечества окрепнуть физически, вернуть веру в себя, открывая путь к активной мирной жизни.

Самарская область по праву считается одним из лидеров России по развитию адаптивного спорта среди ветеранов СВО. В нашем регионе впервые в стране были созданы две команды ветеранов СВО по следж-хоккею при профессиональных клубах ЦСК ВВС и "Лада", самарское предприятие "Аналитика" разработало и запустило массовое производство саней для этого вида спорта. При содействии Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Самарской области развиваются и другие дисциплины: волейбол сидя, пауэрлифтинг, футбол ампутантов, баскетбол на колясках, адаптивное фехтование и многие другие, работает первый региональный демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту Паралимпийского комитета России. Самарская область ежегодно принимает межрегиональные и всероссийские соревнования по адаптивным видам спорта.