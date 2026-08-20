В Туле стартовал традиционный международный турнир "Кубок Губернатора Тульской области 2026"

19 августа в Туле стартовал ежегодный международный предсезонный турнир среди молодежных команд — Кубок Губернатора Тульской области. В этом году соревнования проходят уже в седьмой раз. Турнир проводится при поддержке правительства Тульской области и компании "Полипласт".

В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, заслуженный тренер России Борис Петрович Михайлов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина, заслуженный мастер спорта России Иван Телегин, председатель Совета директоров компании "Полипласт" Александр Зинурович Шамсутдинов.

Почетные гости пожелали командам успешного выступления и отметили важность развития молодежного хоккея.

С приветственным словом к гостям праздника и болельщикам обратился Губернатор Тульской области Дмитрий Вячеславович Миляев: "Турнир стал доброй традицией и ярким стартом нового предсезонного марафона Молодежной хоккейной лиги. Всем зрителям желаю интересных поединков! Приходите на матчи, заполняйте трибуны и поддерживайте команды — для них это очень важно! Я всех поздравляю с началом турнира! Желаю интересной, насыщенной игры! Пусть победит сильнейший!"

Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, заслуженный тренер России Борис Перович Михайлов подчеркнул, что такие турниры дают молодым игрокам возможность получить необходимый соревновательный опыт, проверить свои силы и сделать следующий шаг в профессиональном хоккее.

"Для нас поддержка хоккея — это часть системной работы по развитию спорта. Важно, чтобы в Тульской области у детей и молодежи были возможности заниматься хоккеем, расти в спорте и видеть перед собой перспективу профессиональной карьеры. Уверен, что Кубок Губернатора Тульской области станет хорошей площадкой для подготовки команд к сезону и интересным событием для болельщиков", — отметил председатель Совета директоров компании "Полипласт" Александр Зинурович Шамсутдинов.

Отдельным событием для болельщиков стала встреча с известным российским хоккеистом Иваном Телегиным. В рамках турнира он провел автограф-сессию, принять участие в которой смогли все желающие.

Для гостей Кубка Губернатора Тульской области в Ледовом дворце Тулы организована спортивно-развлекательная программа. Работают зоны аквагрима, настольных игр и киберспорта, а во время матчей болельщиков ждут конкурсы, призы и подарки.

За главный трофей турнира поборются шесть команд МХЛ из России и Республики Беларусь: "Академия Михайлова", "Академия Михайлова-Юниор" (Тульская область), "Алмаз" (Череповец), "Динамо СПб" (Санкт-Петербург), "Тайфун" (Приморский край) и "Динамо-Шинник" (Бобруйск, Республика Беларусь). За пять игровых дней команды проведут матчи по круговой системе и определят победителя турнира. Соревнования продлятся до 23 августа.