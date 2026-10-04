16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В двух районах Самарской области завершена расчистка водоемов В Самаре прошла акция "Сохраним лес": 180 человек собрали 500 кг желудей для будущих дубрав региона Полтонны желудей собрали в самарском парке Гагарина В Куйбышевском районе Самары зафиксировано экстремально высокое загрязнение окружающей среды Поджог камыша поставил лес в Безенчукском районе под угрозу: пламя охватило 245 гектаров

Экология Общество

В двух районах Самарской области завершена расчистка водоемов

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 150
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Шигонском и Нефтегорском районах расчистили пруд Барский и озеро Приказное с опережением графика, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

В Шигонах из пруда убрали донные отложения и избыточную водную растительность на площади более гектара. Это улучшило экологическое состояние водоема и условия проживания для 4556 жителей. В Утевке предотвратили истощение и заболачивание озера. Благоприятные изменения оценят более 6 тысяч человек.

После завершения работ подрядчики демонтировали все временные площадки и подъездные пути, вывезли технику и материалы, привели прилегающую территорию в порядок. Работы выполнены в рамках областной госпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области".

Реализация таких мероприятий — часть системной работы Минприроды по оздоровлению водных объектов. Также в 2026 г. продолжаются работы на реке Сызранка в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" и начата расчистка пруда Школьный в селе Исаклы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Эдуард Загидуллин 16 сентября 2026 11:19 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1