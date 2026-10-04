В двух районах Самарской области завершена расчистка водоемов

В Шигонском и Нефтегорском районах расчистили пруд Барский и озеро Приказное с опережением графика, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

В Шигонах из пруда убрали донные отложения и избыточную водную растительность на площади более гектара. Это улучшило экологическое состояние водоема и условия проживания для 4556 жителей. В Утевке предотвратили истощение и заболачивание озера. Благоприятные изменения оценят более 6 тысяч человек.

После завершения работ подрядчики демонтировали все временные площадки и подъездные пути, вывезли технику и материалы, привели прилегающую территорию в порядок. Работы выполнены в рамках областной госпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области".

Реализация таких мероприятий — часть системной работы Минприроды по оздоровлению водных объектов. Также в 2026 г. продолжаются работы на реке Сызранка в рамках национального проекта "Экологическое благополучие" и начата расчистка пруда Школьный в селе Исаклы.