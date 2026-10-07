После расчистки на реку Сызранка вернулись водоплавающие птицы

Благодаря нацпроекту "Экологическое благополучие" река Сызранка восстанавливается: очищается акватория, и вновь возвращаются водоплавающие птицы.
На участке длиной 1,8 км уже расчищено 41 га. Сейчас в работе еще 33 га. В этом году убрали почти 10 тыс. кубометров камыша и нежелательной растительности - это примерно как 960 загруженных самосвалов. Разработано уже свыше 500 тыс. кубометров ила, а устройство карт намыва полностью завершено.
Работы продолжаются до ледостава. Завершить объект планируется в 2027 г., сообщает пресс-служба регионального минприроды.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????