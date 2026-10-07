После расчистки на реку Сызранка вернулись водоплавающие птицы

Благодаря нацпроекту "Экологическое благополучие" река Сызранка восстанавливается: очищается акватория, и вновь возвращаются водоплавающие птицы.

На участке длиной 1,8 км уже расчищено 41 га. Сейчас в работе еще 33 га. В этом году убрали почти 10 тыс. кубометров камыша и нежелательной растительности - это примерно как 960 загруженных самосвалов. Разработано уже свыше 500 тыс. кубометров ила, а устройство карт намыва полностью завершено.

Работы продолжаются до ледостава. Завершить объект планируется в 2027 г., сообщает пресс-служба регионального минприроды.