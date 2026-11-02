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Экология Общество

Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в осенних экологических акциях

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волонтеры АО "Транснефть - Приволга" активно поддерживают всероссийские экологические инициативы по озеленению территорий, охране окружающей среды, а также благоустройству водоохранных зон и парков в регионах присутствия предприятия.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Сотрудники Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) стали участниками всероссийской акции "Сохраним лес" — крупнейшего лесовосстановительного проекта страны, который проходит на всей территории России осенью. В рамках акции проведена высадка широко распространенных в природе видов дуба и березы. Общее количество растений — 5,6 тыс. штук на площади 4,1 га в пределах существующего смешанного леса. В мероприятии также приняли участие школьники, волонтерские организации, жители близлежащих населенных пунктов, сотрудники Похвистневского лесничества Самарской области.

Ранее представители АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в экологическом субботнике "Берег добрых дел", расчистив от мусора и отходов около 2 км береговой линии р. Большой Кинель в пределах г. Бугуруслана в Оренбургской области. Было вывезено 20 куб. м бытового мусора. Всероссийская акция "Берег добрых дел" является частью федерального проекта "Вода России" национального проекта "Экологическое благополучие".

Коллектив одного из подразделений предприятия присоединился к общегородскому марафону чистоты в г. Новокуйбышевске. Сотрудники убрали сквер "Слава труду", собрали листву, ветки и бытовой мусор, привели в порядок пешеходные дорожки и зеленые зоны.

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