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Финансы Экономика и бизнес

От виртуальных монет до реальных акций: самарские подростки пробуют себя в инвестициях

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 800 учащихся из 25 образовательных учреждений региона присоединились к всероссийской программе повышения инвестиционной грамотности "ИнвестВышка". Проект, реализуемый министерством финансов РФ, НИУ ВШЭ и Сбером, ориентирован на школьников 9–11 классов и студентов 1–2 курсов колледжей в возрасте от 14 до 18 лет.

Программа стартовала в сентябре с вводного онлайн-урока, а в октябре началось восьминедельное обучение, включающее теоретический и практический блоки. Учащиеся осваивают базовый онлайн-курс "Инвестируй по-взрослому" от СберИнвестиций и посещают вебинары с экспертами. Формат обучения — дистанционный, не более двух часов в неделю, что позволяет совмещать программу с учёбой в школе или колледже.

За прохождение заданий начисляются виртуальные монеты, которые можно обменять на ценные бумаги, а за открытие и пополнение брокерского счёта предусмотрен презент. Победители турнира "ИнвестЧемп" получат денежные призы.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Сегодня интерес подростков к фондовому рынку растёт, и наша задача — не только рассказать им об инвестициях, но и научить осознанно подходить к управлению финансами. Проект "ИнвестВышка" даёт ребятам уникальную возможность получить новые знания от экспертов, попробовать свои силы и уже сейчас заложить фундамент для уверенного финансового будущего. Несомненно, этот опыт станет для них важным шагом к финансовой независимости".

Завершится программа итоговым тестом. Его успешное прохождение подарит участникам шанс попасть в заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников "Высшая проба" по профилю "Финансовая грамотность" без отборочных испытаний. Кроме того, победа в олимпиаде даёт преференции при поступлении в ведущие вузы страны.

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