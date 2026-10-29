Охотник-любитель из Самарской области на выигрыш в лотерею от "Столото" купил квартиру и построит дом

20 октября 2026 года легендарная лотерея "Спортлото" отметила свое 56-летие*. В СССР в этой лотерее можно было выиграть внушительные денежные суммы. Сегодня ее традиции продолжает крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей "Столото"**. В семействе "Спортлото" - семь лотерей, в том числе "Спортлото "4 из 20", "Спортлото "5 из 36", "Спортлото "6 из 45", "Спортлото "7 из 49", "Большое Спортлото", "Спортлото "4 из 20" Мини", "Спортлото "6 из 45" Плюс".

По сей день лотереи под брендом "Спортлото" остаются щедрыми на выигрыши и ежедневно дарят поклонникам шанс испытать свою удачу и выиграть крупный приз. Многие победители, среди которых есть миллионеры, смогли исполнить свои мечты. Для кого-то такой мечтой стала покупка и строительство жилья, как, например, для Алексея Зеленкина*** из Тольятти. Спустя время мы узнали, как сложилась его жизнь после выигрыша.

"Сын у меня есть, дерево посадил и теперь построю дом"

Тольяттинец Алексей Зеленкин выиграл 1595397 рублей в 9565-м тираже лотереи "Спортлото "4 из 20". Помогла ему в этом любимая комбинация чисел, состоящая из дат рождения его самого и близких ему людей.

"Радость в моменте переполняла меня, но ее пришлось скрыть, чтобы сделать сюрприз всем домочадцам. Этот эмоциональный подъем дал сил на осуществление планов, на которые нам постоянно чего-то не хватало", - говорит Алексей.

Уже два года в семье стоял вопрос расширения жилплощади и строительства дома на имеющемся дачном участке. После получения выигрыша в установленные законодательством сроки они приступили к реализации намеченных планов.

"Часть выигрыша мы добавили к своим сбережениям и купили квартиру побольше, - сообщает победитель. - Теперь у каждого ребенка есть своя комната, у нас с женой - большая спальня, а еще просторная кухня-гостиная, где мы проводим время за совместными посиделками".

У Алексея двое детей. Летом каждые выходные семья проводит на даче в 30 километрах от города, вдали от рабочей суеты.

"В округе поля, пруды, которые "зарыбливаются", три охотничьих угодья: выходишь в поле на метров двести от дачи, сидишь в "лужице", крякаешь и выжидаешь утку, - рассказывает Алексей. - Это место для полноценного отдыха: свежий воздух, прекрасный сон, баня".

Помимо бани, на территории специально для детей Алексей построил детский игровой домик на дереве. Раньше местом для ночевки во время пребывания на даче служил строительный вагончик. Благодаря лотерейному выигрышу появилась возможность начать строительство полноценного дома: "Реализовать мечту хотел давно, теперь планирую на месте старого вагончика заложить фундамент нового дома".

Победитель признается - жизнь после выигрыша улучшилась у всей его семьи.

"Сын у меня есть, дерево посадил и теперь благодаря лотерейному выигрышу построю на даче дом", - подытожил победитель.

* 20 октября 1970 года состоялся первый тираж советской одноименной игры "Спортлото" по формуле "6 из 49". Лотереи, распространяемые "Столото", проводятся на основании распоряжения правительства РФ от 02.05.2012 № 687-р и распоряжения правительства РФ от 14.09.2009 № 1318-р.

** "Столото" - крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей по объему выручки.

*** Фото публикуется с разрешения победителя.

Реклама. АО "ТК "Центр", ИНН 7715918994, erid: 2VSb5wJ4fe2