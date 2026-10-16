"КонсультантПлюс" рассказывает: подписал, не читая, — выплачивай гарантии

Подрядчик и заказчик заключили три договора на разработку проектно-сметной документации, авторский надзор и выполнение строительных работ. Общая стоимость работ по договорам составляла более 2 млрд рублей. Как это часто бывает — аванс освоен, а вместо объекта — живописная пустота. Стороны решили разойтись по-хорошему. Они провели переговоры и приняли решение расторгнуть договоры по соглашению сторон. Руководители подрядчика и заказчика обменялись любезностями и файлами подписанных соглашений о расторжении через мессенджер. А на следующий день оригиналы этих соглашений с подписями и печатями были переданы заказчику по описи. Всё чинно, благородно.

Однако после расторжения договоров заказчик пошел в банк и потребовал выплаты по банковским гарантиям на общую сумму более 600 млн руб. — в связи с неотработанными авансами. Банк уведомил об этом подрядчика. Последний отправился в арбитражный суд с иском о признании соглашений о расторжении недействительными. В суде он утверждал: "Наш директор не подписывал эти соглашения, а если и отправлял файлы, то не проверял их содержание и полагал, что направляет лишь проекты-черновики, а не подписанные документы. Мы требуем назначить почерковедческую экспертизу. Вы вообще видели условия соглашений? Там же грабительские штрафные санкции! Наш директор не мог такое подписать!".

Но суды трех инстанций были единодушны: факт направления директором подрядчика спорных соглашений через мессенджер подтверждается нотариально удостоверенным протоколом осмотра доказательств, перепиской сторон, показаниями свидетелей и описью переданных документов. Оригиналы соглашений с подписью директора и печатью подрядчика были переданы заказчику. Кроме того, подрядчик не представил никакой иной редакции этих соглашений. Довод о том, что директор не знал, какие документы подписывает, был отклонён, поскольку из переписки следовало, что речь шла именно о подписанных документах. Довод об обременительности условий соглашений суд также отклонил. Штрафные санкции изначально были предусмотрены договорами, которые подрядчик не оспаривал, а установленный лимит ответственности в 20% от цены договора не был превышен.

Нужно внимательно читать то, что подписываешь. Особенно если речь о расторжении договоров и штрафах. Кроме того, переписка и файлы в мессенджере могут лечь в основу решения, тем более, когда вдогонку были предоставлены оригиналы документов с печатью. Штрафы, прописанные в договорах, не исчезают, если их расторгнуть. И, в целом, суд смотрит на поведение сторон, а не на формальные отговорки. Если руководитель подрядчика вел переговоры, отправлял документы, передавал оригиналы — значит, воля на расторжение была.

Цена вопроса: 616 млн рублей.

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