Жителя Самары избили до смерти во время застолья

В Самаре 45-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела об избиении, обернувшемся смертью. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в октябре самарец выпивал вместе с 42-летним потерпевшим дома у их общей знакомой. Во время застолья мужчины поссорились, и подозреваемый избил оппонента. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть"). Подозреваемого отправили под стражу.