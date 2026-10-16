Жителя Самары избили до смерти во время застолья

В Самаре 45-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела об избиении, обернувшемся смертью. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в октябре самарец выпивал вместе с 42-летним потерпевшим дома у их общей знакомой. Во время застолья мужчины поссорились, и подозреваемый избил оппонента. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть"). Подозреваемого отправили под стражу.
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а вы не в курсе всего этого?
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц